به گزارش خبرنگار مهر، علی حدادیان بعد از ظهر امروز در جمع خبرنگاران در محل تربیت بدنی استان زنجان با تاکید بر این مطلب که استان آمادگی کامل برای برگزاری این مسابقات را دارد، افزود: اولین دوره از مسابقات کونگ فو باشگاه‌های جهان به میزبانی استان زنجان در شرایطی مطلوب برگزار خواهد شد.

وی یادآورشد: با توجه اینکه برای اولین بار در استان زنجان چنین مسابقاتی در این سطح برگزار خواهد شد، تمامی سعی و تلاشمان بر این است که میزبانی در شرایط بسیار عالی باشد و تا حد امکان بهترین امکانات در اختیار ورزشکاران و مربیان خارجی و داخلی قرار گیرد.

حدادیان یادآور شد: از 17 تیم شرکت کننده در مسابقات جهانی چهار تیم از ایران حضور هستند که یک تیم از فدراسیون، دو تیم برتر مسابقات لیگ کشوری و یک تیم به نمایندگی از ورزشکاران زنجانی در این مسابقات حضور خواهند داشت.