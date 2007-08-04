از دولت مالکی قویا حمایت می کنم / روابط ما با همسایگان خوب است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی کویت (کونا)، جلال طالبانی نخست وزیر عراق این مطلب را امروز در جریان کنفرانس مطبوعاتی مشترک خود با عبدالقادر العبیدی وزیر دفاع این کشور در شهر بغداد بیان داشت.

طالبانی قویا از دولت مالکی حمایت کرد و درباره رایزنی های سیاسی بعد از خروج جبهه التوافق گفت که نخست وزیر عراق انعطاف زیادی در این زمینه نشان داده و وی و مالکی به وضع مبانی مهمی به منظور حل بحران دست یافته اند.

رئیس جمهوری عراق گفت که این مبانی درخصوص تقویت دولت وحدت ملی واجرای برنامه سیاسی مورد توافق آن و پایبندی به محتوای توافقنامه مشترک میان نهاد ریاست جمهوری ونخست وزیری و پاسخ به مطالبات امکان پذیر جبهه التوافق است.

وی خاطرنشان کرد که مسئولان عراقی اخیرا 862 بازداشت شده را که یکی از مطالبات جبهه التوافق بوده است، آزاد کرده اند. وی همزمان وعده داد که بازداشت شدگان بیشتری در روزهای آتی آزاد شوند.

طالبانی گفت که مسئله توافق درباره تشکیل یک جبهه سیاسی جدید همچنان پابرجاست و دو حزب کرد به همراه حزب الدعوه و مجلس اعلای اسلامی عراق درباره برنامه مشترکی به توافق رسیده اند و منتظر رسیدن مسعود بارزانی رئیس منطقه کردستان عراق برای امضای آن هستند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود روابط عراق با کشورهای همجوار را بسیار خوب دانست و با توصیف نیروهای چند ملیتی مستقر در عراق به عنوان اشغالگر مخالفت کرد و گفت : آنها نیروهای آزادی بخش هستند و اگر آنها نبودند ما هم اکنون در زندانها یا کوهستانها به سر می بردیم.