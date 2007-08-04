به گزارش خبرگزاری مهر، دفتر اطلاع ‌رسانی مرکز پژوهش ها اعلام کرد، دفتر مطالعات فرهنگی این مرکز ضمن بررسی روند، تغییرات در سیاستهای فرهنگی – هنری 28 کشور اروپایی و کانادا تصریح کرد که «حفظ و توسعه میراث فرهنگی و نیز آثار باستانی» از مهمترین اولویت‌هایی است که در بیشترین تعداد از کشورهای اروپایی مورد توجه قرار گرفته است و این اولویت که به ابعاد توزیعی ، ترویجی و توسعه‌ای این حوزه اشاره دارد به مباحث موزه‌داری، دیجیتالی کردن و تنظیم قوانین خاص برای این عرصه می‌پردازد و در کنار آن دولت‌ها با قائل‌بودن جایگاه خاصی برای این حوزه از عموم مردم برای مشارکت و بهره‌مندی از آن دعوت به عمل می‌آورند.

مرکز پژوهشها مقدم بودن میراث فرهنگی نسبت به سایر اولویت‌ها در کشورهای اروپایی را ناشی از یک منشاء روانی و شخصیتی اروپائیان در مقابل دیگر کشورها دانست و افزود: آنها (اروپائیان) علاقه خاص و ویژه‌ای نسبت به سنن و میراث کهن فرهنگی خود وحفظ نمادها و یادمانهای تاریخی خود دارند و این موضوع در معماری شهری و اجرای آیین‌های سنتی آنها نیز به چشم می‌‌خورد، ضمن این که درآمدزایی این حوزه از جمله دلایلی است که توجه دولتمردان را به سوی خود جلب کرده است.

بر اساس این گزارش، یکی دیگر از اولویت‌های فرهنگی هنری در میان اکثر کشورهای اروپایی ، حمایت از هنرمندان و آثار آنهاست که سیاست های حمایت از حق التالیف (کپی رایت) ، خرید محصولات و تولیدات هنرمندان و اجرای طرحهای تامین اجتماعی و پرداخت مستمری همگی در این راستا صورت می‌گیرد چنانکه در اولویت‌های فرهنگی – هنری دستکم 19 کشور اروپایی این امر مورد توجه قرار گرفته است.

ارتباط با سایر کشورها و سازمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی برای ارائه چهره‌ای بهتر و روشن‌تر از خود به دیگران با هدف زمینه‌سازی برای جلب سرمایه‌ها از دیگر اولویت‌های فرهنگی – هنری کشورهای اروپایی ذکر شده است.

همچنین 18 کشور اروپایی در اولویت های فرهنگی – هنری خود به حمایت از مولفه‌هایی چون زبان ، آداب و رسوم، آیین‌ها و سنن فرهنگی و بومی سرزمین‌های خود در جهت تقویت هویت ملی اشاره کرده‌اند.

در ادامه این گزارش آمده است: حمایت از حوزه‌ های خاص و موسسات و سازمانهای فرهنگی – هنری، گسترش مشارکت‌ عمومی، تامین سرمایه و زیرساخت ها، پذیرش تنوع فرهنگی و تمرکز زدایی به ترتیب از دیگر اولویت‌های فرهنگی – هنری کشورهای اروپایی بوده‌اند.