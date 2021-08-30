کلنگ زنی اولین طرح دی متیل اتر خاورمیانه در کهگیلویه و بویراحمد

به گزارش خبرنگار مهر، حشمت الله صمیمی دوست در حاشیه آئین کلنگ زنی این طرح در جمع خبرنگاران افزود: طرح دی متیل اتر یکی از پروژه‌های عظیم و مهم اقتصادی استان است که در طول یک سال پیگیری‌های لازم برای اجرای آن در استان انجام شده است.

وی بیان داشت: حجم سرمایه گذاری این طرح ۱۲ هزار میلیارد تومان بوده و با بهره برداری از آن زمینه اشتغال بیش از ۵۰۰ نفر به صورت مستقیم فراهم می‌شود.

صمیمی دوست با بیان اینکه با راه اندازی این طرح بخش مهمی از مواد اولیه سایر کارخانجات کشور تأمین می‌شود، گفت: دی متیل اتر در ۱۲۰ نوع محصول می‌تواند کاربرد داشته باشد و یکی از کاربرهای این محصول این است که می‌تواند جایگزین سوخت دیزل شود.

وی کاربرد این محصول را در صنایع لاستیک سازی، محلل دارویی و ۱۲۰ کاربرد دیگر در صنایع به عنوان مواد اولیه عنوان کرد.

صمیمی دوست اظهار داشت: سرمایه گذار این طرح، با صاحبان دانش فنی در کشورهای بزرگ نظیر چین، ژاپن و کره مذاکرات لازم را انجام داده و حتی در داخل از ظرفیت دانشگاه صنعتی شریف نیز استفاده می‌کند و با بهره برداری از این پروژه مواد اولیه سایر صنایع دیگر در کشور فراهم می‌شود.

وی یکی از ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های استان به ویژه در مناطق گرمسیری را امکان ایجاد صنایع پتروشیمی دانست و افزود: خوراک این پتروشیمی گاز طبیعی است و حجم گاز این طرح قریب به یک میلیارد و هفتصد میلیون متر مکعب است که با تلاش‌ها و رایزنی‌هایی که با وزیر نفت انجام گرفت، این مجوز نهایی شد.