سازمان فرهنگی هنری هشت هزار برنامه اجرا کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی توکلیان مدیرکل روابط عمومی این سازمان ضمن بیان این خبر گفت: "تعداد 2409 برنامه برای ایام باقیمانده تابستان درنظر گرفته شده و آنچه به صورت قطعی در تابستان اجرا می شود بیشتر از موارد پیش بینی شده است."

وی مخاطبین برنامه های اجرا شده در سه ماهه بهار را یک میلیون و 350 هزار نفر عنوان کرد و افزود: "پیش بینی می شود 11 میلیون نفر شهروند تهرانی در سه ماهه تابستان از برنامه های ارائه شده سازمان استفاده کنند."



توکلیان بیشترین برنامه های اجرا شده با رقم 55 درصد از کل برنامه ها را کلاس های آموزشی اعلام کرد و یادآور شد: "نشست ها، مراسم، مسابقات فرهنگی، برنامه های ترکیبی، گردشگری، نمایشگاه و بازارچه، فعالیت های هنری، محصولات فرهنگی مکتوب و جلسات مشاوره به ترتیب از برنامه هایی هستند که هم به لحاظ اجرا و هم از بعد مخاطب در بالاترین رده ها قرار دارند."

وی همکاری های فرهنگی، اکران و پخش فیلم، محصولات ترکیبی، توزیع بسته های ترکیبی و توسعه زیرساختی را از دیگر برنامه های این سازمان اعلام کرد. مدیرکل روابط عمومی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران از مردم در گروه های مختلف سنی دعوت کرد برای استفاده از خدمات متنوع فرهنگی هنری و تفریحی به فرهنگسراها و خانه های فرهنگ مراجعه کنند.