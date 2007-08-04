به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سوریه، "نبیه بری" رئیس پارلمان لبنان بار دیگر بر تشکیل دولت وحدت ملی تاکید کرد و گفت : گروههای مخالف دولت لبنان همچنان خواهان تشکیل دولت وحدت ملی هستند، اما جناح حاکم با این امر مخالفت می کند و خواهان قبضه قدرت، انحصار طلبی و تکروی است.

وی خاطرنشان کرد: جناح حاکم بر لبنان خودش تصمیم نمی گیرد بلکه گروگان سیاست های آمریکا است که تدابیر انتخاب رئیس جمهوری جدید در لبنان را خارج از چارچوب حد نصاب دو سوم و از طریق حدنصاب یک سوم بعلاوه یک تهیه کرده است.

بری درباره افزایش تنش ها درمورد انتخابات ریاست جمهوری آتی لبنان هشدار داد و گفت که جناح حاکم در تلاش برای به هدر دادن فرصت به منظور طولانی کردن بحران لبنان است.