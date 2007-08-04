دکترمهدی خبیری عضو کمیته انتقالی فدراسیون فوتبال با بیان این مطلب به خبرنگارمهر افزود: کمیته انتقالی هیچ نظری بر روی ادامه حضورقلعه نویی درتیم ملی ندارد و عملکرد ایشان درمسابقات جام ملتهای آسیا به هیچ وجه رضایت بخش نیست.



خبیری درخصوص تمدید قرارداد یکساله قلعه نویی با تیم ملی قبل از جام ملتهای آسیا اظهار داشت : کمیته انتقالی در جریان تمدید این قرارداد نبوده و با توجه به اینکه مسئولیت فدراسیون تا قبل از برگزاری انتخابات برعهده کمیته انتقالی قراردارد این قرارداد نمی تواند وجهه قانونی داشته باشد.



عضو کمیته انتقالی اظهار داشت: این کمیته درجلسه فردا بطور ویژه برای روشن شدن وضعیت سرمربی فعلی تیم ملی به بحث و تصمیم گیری خواهد پرداخت ولی آنچه مسلم است این کمیته همکاری قلعه نویی با تیم ملی را خاتمه یافته می داند.



وی در خصوص تعیین سرمربی جدید برای تیم ملی اظهار داشت : این تصمیم به استراتژی فدراسیون آینده بستگی دارد ولی تا زمان برگزاری مجمع عمومی هرگونه تصمیم گیری در این زمینه به کمیته انتقالی بستگی دارد .