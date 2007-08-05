خوشبخت با اعلام این خبر در خصوص روند آماده سازی این فیلم به خبرنگار مهر گفت: "در حال حاضر مشغول انجام مراحل نهایی تدوین فیلم هستم. موسیقی را کارن همایونفر ساخته و به زودی در اختیار من قرار می گیرد تا میکس نهایی صدا را انجام دهم. صداگذاری فیلم را نیز مهدی جودی انجام داده است."



وی ادامه داد: "شبکه یک در نظر دارد برای این فیلم تبلیغ مناسبی انجام دهد و تیزر آن به شکلی مناسب ارایه شود. به همین خاطر، طی دو روز آینده تیزر فیلم را نیز آماده می کنم تا پخش آن از تلویزیون آغاز شود."



فیلم "وقت اضافه" که بر اساس متنی از رضا مقصودی ساخته شده است، داستان یک حاجی فرش فروش را بیان می کند که برای لحظاتی زنده می شود و در چند ساعتی که زنده شده درگیر ماجراهای مختلفی می شود. مهدی هاشمی، فرشته سرابندی، حشمت آرمیده، افشین سنگ چاپ، ناصر فخری، نادر دایهین، سارا زرین کفش، فرزاد حاتمیان و نعیمه نظام دوست نیز در این فیلم بازی می کنند.



رضا جودی تهیه کننده، جواد مصفا تصویربردار، جواد مقدم صدابردار، مجید اسکندری طراح چهره پردازی، داریوش پیرو طراح صحنه و لباس، شهاب علی بخشی مدیر تولید، خسرو نصیری خواه دستیار اول کارگردان و برنامه ریز و مرتضی جودی مجری طرح فیلم هستند.