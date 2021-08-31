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۹ شهریور ۱۴۰۰، ۹:۵۴

رئیس ‌کل دادگستری یزد:

پرونده یک شرکت متخلف در یزد با ۲۹۸ شاکی و ۹ متهم تعیین تکلیف شد

پرونده یک شرکت متخلف در یزد با ۲۹۸ شاکی و ۹ متهم تعیین تکلیف شد

یزد- رئیس ‌کل دادگستری یزد گفت: پرونده یک شرکت متخلف در این استان که ۲۹۸ شاکی و ۹ متهم دارد، تعیین تکلیف شد.

غلامعلی دهشیری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: پرونده یک شرکت متخلف در استان یزد که ۲۹۸ شاکی و ۹ متهم دارد و به بهانه سرمایه‌گذاری در امر واردات و صادرات مواد غذایی و با وعده پرداخت سودهای ۵۰ درصدی بیش از سه میلیارد و ۳۸۵ میلیون تومان را حیف و میل کرده بود، تعیین تکلیف شد.

وی با اشاره به اینکه شهروندان فریب وعده های دروغین در سرمایه‌گذاری‌های غیررسمی را نخورند، افزود: ماجرا از این قرار بوده که متهمان با بهانه سرمایه گذاری در امر واردات و صادرات مواد غذایی تحت پوشش پخش مواد غذایی با پرداخت سودهای بالا وجوهی را از مردم دریافت کردند، بدون آنکه آنها را در امر واردات و صادرات به کار گیرند به آنها سود ۵۰ درصد پرداخت می کردند.

دهشیری ادامه داد: متهمان ردیف‌های سوم تا نهم این پرونده (سرگروه) وجوه مردم را به نام متهم ردیف اول دریافت کرده و به وی می دادند، در ادامه سود سایر متهمان توسط متهم ردیف اول به حساب سرگروه ها واریز می شده است.

رئیس کل دادگستری استان یزد بیان کرد: در واقع هریک پس از کسر پنج درصد از سود ماهیانه به عنوان سهم خود باقیمانده را به حساب صاحبان سرمایه واریز می کردند، جذب سرمایه جدید امکان پرداخت سود افراد و سرمایه‌گذاران قبلی را فراهم می‌کرده است.

دهشیری بیان کرد: متهم ردیف دوم به عنوان حساب دار متهم ردیف اول با علم و اطلاع کامل از رفتار وی وظیفه پرداخت سود سرگروه ها و تعدادی از شکات را بر عهده داشته و تعدادی از افراد را به متهم ردیف اول معرفی کرده است.

وی گفت: طبق ادعای متهمان ردیف‌های سوم تا نهم این پرونده در جلسات دادگاه، آنها سوءنیتی در معرفی زیرمجموعه‌های خود که بعضاً اقوام انها بودند نداشتند.

کد مطلب 5293332

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