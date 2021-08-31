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۹ شهریور ۱۴۰۰، ۹:۱۲

دادستان عمومی و انقلاب دماوند:

خرج درآمد و عوارض دهیاری ها در خارج از روستاهای دماوند جرم است

خرج درآمد و عوارض دهیاری ها در خارج از روستاهای دماوند جرم است

دماوند- دادستان عمومی و انقلاب دماوند با اعلام هشدار جدی به دهیاران این شهرستان گفت: خرج کردن عوارض و درآمد دهیاری ها در خارج از روستا جرم است و با انحرافات مالی بدون اغماض برخورد می شود.

محمد تقی تقی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص چگونگی هزینه کرد درآمد دهیاری‌ها از محل عوارض و موارد دیگر اظهار داشت: نسبت به این موضوع به همه دهیاران هشدار جدی می‌دهیم.

دادستان دماوند با بیان اینکه هزینه کردن همه عوارض و درآمدهای دهیاری در خارج از روستا جرم تلقی می‌شود گفت: طبق ماده ۱۴ اساسنامه دهیاری‌ها عوارض و درآمدهای دهیاری منحصراً به مصرف همان روستا می‌رسد.

تقی زاده افزود: متأسفانه علیرغم تصریح قانون، در موارد متعدد مشاهده می‌شود دهیاری‌ها خارج از موارد مندرج در ماده ۱۰ اساسنامه و خارج از روستا، مبالغی را به ادارات مختلف شهرستان دماوند اهدا یا هزینه می‌کنند.

وی عنوان داشت: با توجه به جرم بودن این عمل، جهت ساماندهی امور و برقراری نظم و انضباط اداری و مالی دهیاری‌ها در دوره جدید با هرگونه انحراف مالی فوق بدون اغماض برخورد خواهد شد.

کد مطلب 5293346

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