خرج درآمد و عوارض دهیاری ها در خارج از روستاهای دماوند جرم است

محمد تقی تقی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص چگونگی هزینه کرد درآمد دهیاریها از محل عوارض و موارد دیگر اظهار داشت: نسبت به این موضوع به همه دهیاران هشدار جدی میدهیم.
دادستان دماوند با بیان اینکه هزینه کردن همه عوارض و درآمدهای دهیاری در خارج از روستا جرم تلقی میشود گفت: طبق ماده ۱۴ اساسنامه دهیاریها عوارض و درآمدهای دهیاری منحصراً به مصرف همان روستا میرسد.
تقی زاده افزود: متأسفانه علیرغم تصریح قانون، در موارد متعدد مشاهده میشود دهیاریها خارج از موارد مندرج در ماده ۱۰ اساسنامه و خارج از روستا، مبالغی را به ادارات مختلف شهرستان دماوند اهدا یا هزینه میکنند.
وی عنوان داشت: با توجه به جرم بودن این عمل، جهت ساماندهی امور و برقراری نظم و انضباط اداری و مالی دهیاریها در دوره جدید با هرگونه انحراف مالی فوق بدون اغماض برخورد خواهد شد.
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