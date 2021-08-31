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۹ شهریور ۱۴۰۰، ۱۰:۰۰

رئیس مجمع نمایندگان کرمانشاه:

مجلس انقلابی خواستار بهبود معیشت مردم توسط دولت جدید است

مجلس انقلابی خواستار بهبود معیشت مردم توسط دولت جدید است

کرمانشاه- رئیس مجمع نمایندگان استان کرمانشاه گفت: مجلس انقلابی خواستار بهبود معیشت مردم توسط دولت جدید است.

شهریار حیدری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تشکیل کابینه جدید دولت اظهار کرد: مجلس شورای اسلامی انقلابی خواستار پیگیری مطالبات مردم توسط دولت سیزدهم است.

وی افزود: دولت باید اقدامات راهبردی برای بهبود اوضاع کشور را انجام داده و نسبت به حل مشکلات معیشتی و اقتصادی مردم اقدام کند.

رئیس مجمع نمایندگان استان کرمانشاه تصریح کرد: با آغاز به کار وزرای کابینه جدید باید ثبات اقتصادی و بهبود معیشت مردم حاصل شود.

به گفته حیدری مجلس شورای اسلامی با کابینه وزرا همکاری لازم را داشته و دولت سیزدهم باید در آینده نزدیک آنچه که وعده داده را انجام دهد.

کد مطلب 5293358

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