مدیرعامل پرسپولیس خواستار لغو محرومیت تیم های لیگ برتری شد

به گزارش خبرگزاری مهر، درنامه حبیب کاشانی به کیومرث هاشمی آمده است:« استحضار دارید براساس حکم صحیح کمیته انضباطی آن فدراسیون، قرار است اولین بازی تیم فوتبال پرسپولیس بدون حضور تماشاچی برگزار شود. اگر چه اینجاب مؤکداً خواستار حاکمیت قانون، اخلاق و معنویت در همه رشته های ورزشی به ویژه فوتبال هستم و علاقمند به ایجاد فضای سالم اخلاقی و به دور از هرگونه حواشی در میادین ورزشی می باشم، لکن اعتقاد دارم در سالی که به فرموده مقام معظم رهبری(مدظله العالی) سال اتحاد ملی و انسجام اسلامی نامگذاری شده است، همه ارکان فوتبال باید دست در دست هم و با روحیه هماهنگی و همکاری، سعی و تلاش معتقدانه و مجدانه نمایند که فضای اثباتی و انگیزشی در ورزشگاه ها حاکم شود.

بدینوسیله پیشنهاد می نمایم با توجه به اینکه در آستانه بعثت پیامبر رحمت و رأفت، منادی مکارم اخلاق و معنویت هستیم همه احکام انضباطی فصل گذشته تیم ها و بازیکنان از جمله محرومیت این باشگاه از حضور تماشاچی لغو و بخشیده شود. نباید تردید داشت اینگونه گذشت ها انشاء الله بر وحدت و رفاقت و صمیمیت معنوی تیم ها و بازیکنان خواهد افزود.