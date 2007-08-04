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۱۳ مرداد ۱۳۸۶، ۱۷:۵۷

مدیرعامل پرسپولیس خواستار لغو محرومیت تیم های لیگ برتری شد

مدیرعامل پرسپولیس خواستار لغو محرومیت تیم های لیگ برتری شد

مدیرعامل باشگاه پرسپولیس در نامه ای به معاونت سازمان تربیت بدنی و سرپرست فدراسیون فوتبال خواستار لغو محرومیت این باشگاه و دیگر باشگاه های محروم از حضور تماشاچی در هفته اول مسابقات لیگ برتر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، درنامه حبیب کاشانی به کیومرث هاشمی آمده است:« استحضار دارید براساس حکم صحیح کمیته انضباطی آن فدراسیون، قرار است اولین بازی تیم فوتبال پرسپولیس بدون حضور تماشاچی برگزار شود. اگر چه اینجاب مؤکداً خواستار حاکمیت قانون، اخلاق و معنویت در همه رشته های ورزشی به ویژه فوتبال هستم و علاقمند به ایجاد فضای سالم اخلاقی و به دور از هرگونه حواشی در میادین ورزشی می باشم، لکن اعتقاد دارم در سالی که به فرموده مقام معظم رهبری(مدظله العالی) سال اتحاد ملی و انسجام اسلامی نامگذاری شده است، همه ارکان فوتبال باید دست در دست هم و با روحیه هماهنگی و همکاری، سعی و تلاش معتقدانه و مجدانه نمایند که فضای اثباتی و انگیزشی در ورزشگاه ها حاکم شود.

بدینوسیله پیشنهاد می نمایم با توجه به اینکه در آستانه بعثت پیامبر رحمت و رأفت، منادی مکارم اخلاق و معنویت هستیم همه احکام انضباطی فصل گذشته تیم ها و بازیکنان از جمله محرومیت این باشگاه از حضور تماشاچی لغو و بخشیده شود. نباید تردید داشت اینگونه گذشت ها انشاء الله بر وحدت و رفاقت و صمیمیت معنوی تیم ها و بازیکنان خواهد افزود.

کد مطلب 529345

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