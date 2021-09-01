به گزارش خبرگزاری مهر، شورای جامعه اسلامی شهر توزلا وابسته به مشیخت اسلامی در شمال شرقی بوسنی و هرزگوین با همکاری جامعه اسلامی برچکو یک اردو برای جوانان مسلمان در سلسله کوههای «"Majevica » راه انداختند.
در این اردوی دو روزه جوانان با فعالیتهای آموزشی و تفریحی آشنا میشوند و هدف از این اقدام رشد فکری جوانان مسلمان و تقویت توانایی و استعدادهای آنان بوده است.
حافظ عبدالله کابی، هماهنگ کننده این اردو برای جوانان مسلمان گفت: برگزاری این اردو جوانان مسلمان را به فعالیت تشویق میکنند و میزان توانایی و روابط اجتماعی آنان را میسنجد و اخلاق اسلامی را در آنها رواج میدهد.
امیر بکریک، هماهنگ کننده فعالیتهای جوانان شهر برچکو در این باره از افرادی که برای شرکت در این اردو داوطلب شدند تشکر و قدردانی و ابراز امیدواری کرد که این اردو بر جوانان مسلمان مؤثر باشد.
در این اردو کارگاهی در زمینه کمکهای اولیه و حفظ محیط زیست برگزار میشود و یک کارگاه با موضوع محو بی سوادی و دیگری درباره عقیده و تاریخ اسلام برگزار میشود. در این اردو جوانان خط عربی و همچنین سوارکاری را تمرین میکنند و در پایان لوح تقدیر به شرکت کنندگان اهدا میشود.
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