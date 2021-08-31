ادامه روند واکسیناسیون در ایلام/ ۲۰۶ هزار دوز واکسن تزریق شد

خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: بیش از یک سال و نیم است که ویروسی به نام کرونا ابعاد زندگی بشر را محدود کرده و همچنان قربانی می‌گیرد.

تنگی نفس، سرفه خشک، خشکی گلو، تب طولانی مدت از علائم ابتلا به کرونا ویروس است که در صورت بروز هر گونه از این علائم ضروری است در اسرع وقت به پزشک مراجعه شود.

یکی از بیماران بستری در بخش کرونا بیمارستان ایلام در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: من تمام پروتکل‌ها را بسیار زیاد رعایت کردم اما زمانی که متوجه علائم این بیماری شدم تا حدودی جدی نگرفتم.

معصومه نادری افزود: خواهش من از همه مردم و هم استانی‌ها این است که نسبت به کوچک‌ترین علائم این بیماری بی اهمیت نشوند، به موقع به پزشک مراجعه کنند.

ابتدایی‌ترین کار در برابر این ویروس می‌توان کرد استفاده از ماسک است.پزشکان همچنان می‌گویند هر گونه علائمی را به حساب کرونا ویروس بگذارید.

لزوم رعایت پروتکل‌های بهداشتی در استان ایلام

یکی از پزشکان ایلامی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: سرفه خشک، گلو در و به خصوص تب و لرز، بدن درد، علائم گوارشی که هم اکنون در این جهش دلتا مشهود است، این گونه علائم را همه کرونا فرض کنیم.

علی احسان زاده تصریح کرد: هر چند ممکن است با وجود علائم، جواب تست انجام گرفته هم منفی باشد.

وی افزود: ابتدا باید رعایت پروتکل‌های بهداشتی و سپس تغذیه اصولی و مناسب را اولویت خود قرار داد، ویتامین‌ها برای ارتقای سیستم ایمنی بدن بسیار کمک کننده هستند.

احسان زاده بیان کرد: بهترین ویتامین‌ها از طریق مواد غذایی تازه، میوه‌ها و سبزیجات به بدن می‌رسد چرا که جذب اینها از طریق مواد غذایی بهتر به بدن صورت می‌گیرد.

وی ادامه داد: بهترین منبع ویتامین D نور خورشید است که می‌توان روزانه ۱۰ تا ۱۵ دقیقه با کمترین پوشش در معرض نور مستقیم خورشید قرار گرفت.

وی گفت: شستشوی بینی و گلو با مایعات به ویژه آب نمک از دیگر مواردی است که برای پیشگیری از ابتلا به کرونا ویروس تاکید می‌شود.

مراکز واکسیناسیون نیز با تمام توان خود در حال تزریق واکسن به جامعه هدف هستند، طبق آمارها بیش از ۲۰۶ هزار دوز واکسن کرونا در مناطق مختلف استان تزریق شده است.

طرح واکسیناسیون عشایر استان ایلام

طرح واکسیناسیون عشایر سختکوش در مقابله با کرونا نیز این روزها سرعت گرفته است. رئیس امور عشایری چرداول در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: واکسیناسیون عشایر کماکان با همکاری شبکه بهداشت و درمان در مناطق عشایری ادامه دارد تا واکسیناسیون مردم به ۱۰۰ درصد برسد.

حسین امرائی افزود: جمعیت عشایری شهرستان چرداول بالغ بر پنج هزار و ۳۰۰ نفر جمعیت با ۹۸۰ خانوار شامل می‌شود از این تعداد نزدیک به ۳۸ درصد جمعیت بالای ۱۸ سال و ۸۳ درصد جمعیت بالای ۶۰ سال عشایر طی این مدت واکسینه شده‌اند.

وی عنوان کرد: قرار است تا پایان مهرماه کل جمعیت عشایری شهرستان چرداول در مقابله با ویروس کرونا واکسینه شوند.

واکسیناسیون عشایر کوچرو

مدیر شبکه بهداشت و درمان هلیلان نیز در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: واکسیناسیون عشایر کوچرو «زردلان» شهرستان هلیلان توسط تیم‌های سیار شبکه بهداشت انجام شده است.

فاطمه کریمی اظهار کرد: واکسیناسیون سیاری عشایر کوچرو زردلان گرمسیر و سردسیر (نمیر، درآبگه، وزن، کوله سر، گویژه، گله زرد، بزان، پیرانکل، سییل، دم رنان) توسط تیم واکسیناسیون مرکز خدمات جامع سلامت پیازآباد هلیلان انجام شده است.

وی تصریح کرد: با هماهنگی با بزرگان عشایر برای آگاه سازی و ترغیب سایر عشایر برگزار و به علت دسترسی محدود این قشر جامعه به مراکز بهداشتی و درمانی، علاوه بر تحویل مکمل‌های روتین، داروی رایگان در اختیار آنها قرار گرفت.

وی افزود: در این برنامه تعداد ۵۰ دوز واکسن کرونا تزریق و در حین انجام این برنامه آموزش‌های لازم در خصوص رعایت پروتکل‌های بهداشتی و اهمیت تزریق دوز دوم واکسن ارائه شد.