ایران آماده مشارکت در بازسازی عراق است

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، محمد جواد محمدی زاده عصر امروز در دیدار با سرکنسول عراق در مشهد گفت: ایران میتواند در طرح های توسعه اقتصادی در حوزههای نفت، گاز، صنعتی و کشاورزی به عنوان مجری تعدادی از پروژههای عمرانی را در عراق انجام دهد.
وی اظهار داشت: ایران موثرترین نقش در ساختن افغانستان دارد و دلیل آن هم این است که ایرانیان آرزوی سربلندی مردمان دو کشور افغانستان و عراق ر ادر دل می پرورانند.
محمدی زاده خاطرنشان کرد: روزانه بین ۱۵تا ۲۵پرواز خارجی به مشهد صورت می گیرد که بسیاری از آنها از کشورهای عربی است و بیشترین زایر ایرانی حرم مطهررضوی (ع) از عراق هستند.
وی اظهار داشت: خراسان رضوی برای برپایی نمایشگاه محصولات کالاهای این استان در شهرهای بغداد، نجف و کربلا تمایل به همکاری دارد.
هیثم قاسم شفیق نیز در این دیدار اظهار داشت:خراسان رضوی میتواند نیازمندی های کشور عراق همچون بنزین، گازوییل و گاز مایع را که خود قادر به تامین آن نیست را تامین نماید.
وی از اقدامات اخیر ایران در جهت حفظ امنیت و توسعه عراق تشکر کرد.
نظر شما