ممبینی قضاوت دیدار سئونگ ایلهوا و الکرامه را برعهده می گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، هدایت ممبینی به همراه اسماعیل صفیری و حسن کامرانی فر قضاوت دیدار تیم های سئونگ ایلهوا کره جنوبی و الکرامه سوریه در مرحله یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان آسیا را برعهده خواهند داشت.

براساس اعلام کنفدراسیون فوتبال آسیا در این دیدار که روز بیست و هشتم شهریور ماه در کره جنوبی برگزار می شود، به غیر از این سه داور ایرانی، محسن ترکی به عنوان داور چهارم در این دیدار حضور خواهد داشت.

در این مسابقه که از مرحله رفت رقابت های مرحله نیمه نهایی لیگ قهرمانان آسیا برگزار می شود، شیزو تاکادا از ژاپن ناظر داوری و چانگ چین پو از چین تایپه ناظر بازی خواهند بود.