نمایشگاه نقاشی رویای شیشه ای در مشهد گشایش یافت

این نمایشگاه از 13 تا 19 مرداد ماه جاری در محل نگار خانه سروش واقع در خیابان فلسطین یک همه روزه از ساعت 9 تا 12 صبح و 17 تا 20 بعد از ظهر برای بازدید عموم دائر است.
مشهد - خبرگزاری مهر: نمایشگاه نقاشی بر روی شیشه با عنوان "رویای شیشه ای" عصر امروز در محل نگارخانه سروش وابسته به صدا و سیمای مرکز خراسان رضوی در مشهد گشایش یافت.
این نمایشگاه از 13 تا 19 مرداد ماه جاری در محل نگار خانه سروش واقع در خیابان فلسطین یک همه روزه از ساعت 9 تا 12 صبح و 17 تا 20 بعد از ظهر برای بازدید عموم دائر است.
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