نمایشگاه نقاشی رویای شیشه ای در مشهد گشایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی اعلام کرد: در این نمایشگاه 115 اثر شامل تابلو نقاشی، قاب عکس، گلدان، جا شمعی و آباژور با موضوع طبیعت از آثار پروانه فرداد و ثمینه کاملان دو هنرمند مشهدی به نمایش در آمده است.

این نمایشگاه از 13 تا 19 مرداد ماه جاری در محل نگار خانه سروش واقع در خیابان فلسطین یک همه روزه از ساعت 9 تا 12 صبح و 17 تا 20 بعد از ظهر برای بازدید عموم دائر است.