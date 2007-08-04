بازی با لبنان حساسترین مسابقه ایران است / باید مردان کلیدی حریف را مهار کنیم

به گزارش خبرگزاری مهر، سرمربی تیم ملی بسکتبال ایران که پس از صعود تیمش به فینال بیست و چهارمین دوره مسابقات بسکتبال جام ملت های آسیا درجمع خبرنگاران سخن می گفت، ضمن بیان مطلب فوق افزود: بازی با لبنان بهترین و مهمترین مسابقه جام است که باید برای موفقیت دراین مسابقه تلاش فراوانی را انجام دهیم.

وی درموردخاطرنشان کرد: آنها تیم قابل احترام و با تجربه هستند. ما در بازی فردا باید " فادی" و"ووگل" که از دیدگاه من بهترین بازیکنان جام و مردان کلیدی لبنان هستند را مهار کنیم تا بتوانیم به هدف خود که همان پیروزی است، دست یابیم.

ترومن همچنین در مورد دیدار با قزاقستان تاکید کرد: بازیکنان ما در بازی امروز بسیار آماده و سرحال بودند و همین موضوع باعث شد نیمه کوآرتر اول این دیدار را با برتری چشمگیر 26 بر 7 به پایان برسانیم.

وی ادامه داد: برتری با امتیاز زیاد از حریف در چنین مسابقه حساسی باعث شد تعدادی از بازیکنان آرامش فکری خود را از دست بدهند. من این مشکل را بارها به آنها تاکید کردم تا تمرکز خود را تا ثبت پیروزی حفظ کنند.

سرمربی تیم ملی بسکتبال ایران تصریح کرد: برتری محسوس در کوآرتر اول عاملی بود که تعدادی از بازیکنان در همان ابتدای کار جشن صعود گرفته و به بازی در فینال فکر کنند که همین موضوع می توانست در کوآرترهای بعدی به ضرر ما تمام شود.

ترومن درپایان گفت: حفظ تمرکز بازیکنان در آن دقایق حساس کاربسیار سختی بود ولی خوشبختانه نفرات تیم را وادار به حفظ شرایط خود کردم تا درنهایت بتوانیم این دیدار را با موفقیت به پایان برسانیم.