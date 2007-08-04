رژیم اسرائیل زباله هسته ای خود را در جولان اشغالی دفن می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه الاهرام چاپ مصر، وزارت امور خارجه سوریه اخیرا گزارشی را به کمیته تحقیقات سازمان ملل متحد درباره نقض حقوق بشر رژیم اسرائیل در سرزمین های عربی اشغالی تحویل داده است.

در این گزارش آمده است که رژیم صهیونیستی به اجرای سیاست ها و دسیسه های روشمند خود برای مصادره اراضی و نقض آزادی ها و بازداشت اسیران سوری ادامه می دهد.

جلال عطیه نماینده وزارت امور خارجه سوریه در کنفرانسی مطبوعاتی گفت : رژیم صهیونیستی همچنان از مشخص کردن محل مین های کارگذاشته شده در منطقه خودداری می کند که این امر باعث افزایش تعداد قربانیان شده است.

وی افزود که گزارش وزارت امور خارجه بر ادامه جنایت رژیم اسرائیل دردفن زبانه های هسته ای و رادیو اکتیو و سمی در برخی مناطق جولان اشغالی از طریق زیرپا گذاشتن همه اصول و مبانی بین المللی، اعلامیه جهانی حقوق بشر و سلامت بهداشتی و زیست محیطی ساکنان جولان متمرکز است.

به گفته عطیه، در این گزارش همچنین به اقدامات غیرقانونی بی شمار و مداوم رژیم صهیونیستی از جمله سرقت آبهای جولان و سوء استفاده از ثروت های زیرزمینی و طبیعی آن به نفع استعمارگران اسرائیلی و ادامه یهودی سازی این منطقه اشاره شده است.