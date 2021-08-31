به گزارش خبرنگار مهر، سینا خادم پور در حاشیه حضورش در باشگاه استقلال گفت: مدتها برای استقلال زحمت کشیدم. چه به صورت تعویضی به میدان آمده و چه کامل برای تیم بازی کرده ام، بهترین عملکرد را داشته ام. امسال فقط فرصت دو بازی به من رسید که در آن دو بازی هم عملکردم خوب بود اما نمی دانم چرا بیشتر از این به من میدان داده نمی شود.

مهاجم تیم استقلال در پاسخ به این پرسش که وضعیتت چه خواهد شد، گفت: امروز آمدم تا با مددی در این خصوص صحبت کنم. من فرهاد مجیدی را دوست دارم و از او چیزهای زیادی یاد گرفته ام. در بازی مقابل نساجی خوب بودم اما نمی دانم چرا دوباره نیمکت نشین شدم، بنابراین آمدم تا تکلیفم روشن شود و بدانم که وضعیتم در استقلال چه خواهد شد.



خادم پور در ادامه گفت: صادقانه بگویم چند پیشنهاد از تیم های بسیار خوب دارم اما اولویت اولم استقلال است و دوست دارم در این تیم کارم را ادامه بدهم. اما باید در نظر داشته باشیم که من هم خانواده دارم و باید به آنها فکر کنم. کسانی که با من هم بازی بودند الان در تیم ملی بزرگسالان بازی می کنند ولی متأسفانه من نتوانستم به آن چه که می خواهم برسم.



وی تأکید کرد: هر تیم دیگری بودم الان فیکس بازی می کردم، برای همین به باشگاه آمدم تا تکلیفم را مشخص کنم.



خادم پور در پایان خاطرنشان کرد: به هواداران استقلال احترام می گذارم. آنها می دانند که قلبا دوستشان دارم ولی باید به فکر آینده خود نیز باشم، بنابراین تلاش می کنم با صحبت با مدیرعامل و حتی سرمربی تیم، تکلیفم روشن شود.