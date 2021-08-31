احمد مسعود: به شرط تشکیل دولت فراگیر کناره گیری می کنم

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد مسعود رهبر مقاومت در ولایت «پنجشیر» افغانستان به فارین پالیسی گفته است چنانچه طالبان دولتی فراگیر تشکیل داده و برابری حقوق همه افغان ها را تضمین کند؛ نبرد با این گروه را متوقف خواهد کرد.

وی در این باره افزود: اگر طالبان قدرت را با همه تقسیم کند، عدالت برقرار و با همه بر مبنای مساوات و برابری رفتار کند، من هم کوتاه آمده و سیاست را ترک می کنم.

احمد مسعود ادامه داد: دولت اشرف غنی رئیس جمهور سابق افغانستان، بسیاری از کشورهای منطقه را به سمت طالبان سوق داد. غنی از موعظه های قوم گرایانه گرفته تا سیاست های آبی، همسایگان ما را تحریک کرد و از خود راند و آنها هم بیش از پیش به طالبان نزدیک شدند.

پنجشیر تنها ولایت افغانستان است که خارج از تصرف طالبان باقی مانده حال آنکه این گروه بارها تاکید کرده که به دنبال حل مسالمت آمیز مشکل است.