به گزارش خبرگزاری مهر ، "مدت خان شریم کلف" سفیر جدید قرقیزستان در جمهوری اسلامی ایران امروز با "منوچهر متکی" وزیر امورخارجه کشورمان دیدار و رونوشت استوارنامه خود را تسلیم کرد.



متکی در این دیدار با اشاره به روابط توام با صمیمیت ، دوستی و درک و احترام متقابل میان جمهوری اسلامی ایران و قرقیزستان طی 17 ساله گذشته، بر اراده مسئولین سیاسی و رهبران دو کشور بر توسعه روابط تاکید کرد و گفت: جمهوری اسلامی ایران برای همکاری های اقتصادی خود با قرقیزستان محدودیتی قائل نیست .

وزیر امورخارجه کشورمان افزود: باید در زمینه تجارت، اجرای پروژه های کوچک و بزرگ، سرمایه گذاری مشترک و سرمایه گذاری دو کشور تلاش مضاعف صورت گیرد.



متکی همچنین با اشاره به برگزاری اجلاس سران شانگهای در بیشکک گفت: ما معتقدیم که کشورهای عضو این سازمان از ظرفیت های لازم برای کمک به یکدیگر در جهت شکوفائی، توسعه همکاری های اقتصادی و همکاری های سیاسی و امنیتی برخوردارند.

مدت خان شریم کلف با ابراز خشنودی از ماموریت در ایران، با اعلام اینکه قرقیزستان علاقمند به گسترش روابط خود با ایران در تمامی زمینه ها است، استقبال قرقیزستان از همکاری با بانک ها و شرکت های بزرگ ایرانی و لزوم گسترش روابط تجاری و سرمایه گذاری بین دو کشور را مورد تاکید قرار داد و افزود: ما از برگزاری سمینار فرصت های سرمایه گذاری، تاسیس کرسی زبان فارسی در دانشگاه بیشکک و سفر دانشجویان قرقیزستانی برای تحصیل در دانشگاه های ایران استقبال می کنیم.

سفیر قرقیزستان در این دیدار دعوت وزیر امورخارجه قرقیزستان از متکی برای سفر به آن کشور را تجدید نمود و انتظار مقامات عالی رتبه کشورش برای سفر احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران به بیشکک برای شرکت در اجلاس سران شانگهای را به اطلاع رساند.

