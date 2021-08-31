به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی ارتش، امیر کیومرث حیدری، فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران در مراسم تجلیل از دست اندرکاران احداث داروخانه کرونایی در محل داروخانه ۲۹ فروردین اظهار داشت: در نیروی زمینی ارتش ۳ اصل مهم را برای فرماندهی به عنوان اصول مهم ترسیم کرده‌ایم؛ ولایت‌مداری، عدالت‌محوری و شایسته‌سالاری که تمامی برنامه‌های نیرو بر اساس این ۳ اصل مهم صورت می‌گیرد.

وی با اشاره به اینکه این ۳ اصل در نیروی زمینی ارتش جاری و ساری شده است، گفت: هیچ اصولی بهتر از این ۳ اصل را نمی‌توان در این زمان برای نیروی زمینی ارتش ترسیم کرد. البته در کنار اصول فرماندهی ۳۰ طرح لبیک را به عنوان فروع فرماندهی نیز تدوین کردیم و در دستور کار خود قرار داده‌ایم.

فرمانده نیروی زمینی ارتش تصریح کرد: در این مدت تلاش کردیم که نگاه جامع‌الشرایطی را به نیروی زمینی ارتش داشته باشیم، آنچه را که در نیرو می‌گذرد را ساماندهی و شرایطی ایجاد کنیم که نیروی زمینی ارتش در ذهن جامعه به ایده‌آل‌ترین نیروی نظامی تبدیل شود.

امیر حیدری تاکید کرد: عملکرد نیروی زمینی ارتش در طول این سال‌ها به گونه‌ای بود که مردم از رسانه ملی تمامی فعالیت‌های نیروی زمینی ارتش را مشاهده کرده‌اند و این میسر نبود مگر اینکه نیروی زمینی ارتش در تمامی بحران‌ها و حوادث با ولایت‌مداری در کنار مردم حاضر باشد.

وی گفت: امروز نیروی زمینی ارتش با عملکرد موثر خود موجب شد تا در حافظه و ذهن مردم ایران اسلامی نهادینه شود و تمام این عملکردهایی که نیروی زمینی ارتش در این دوران داشته اثبات ولایت‌مداری بوده است.

فرمانده نیروی زمینی ارتش با بیان اینکه مطالبات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) از نیروی زمینی ارتش به عنوان یک تکلیف محسوب می‌شود، تصریح کرد: ما علاوه بر وظیفه ذاتی خود که حفظ ارتقای آمادگی رزمی و دفاع از مرزهای کشور است با حضور در مشکلات، سختی‌ها و بحران‌هایی که برای مردم پیش آمد از این طرق باید ولایت‌مداری را به منصه ظهور برسانیم.

امیر حیدری ادامه داد: در حوزه کرونا که به عنوان دشمن موزی جامعه قلمداد شده است نیز از همان ابتدای شیوع این ویروس منحوس به صورت آفندی وارد عمل شده‌ایم و تا امروز نیز در مقابله با این بیماری ایستادگی کرده‌ایم.

وی تاکید کرد: در مقابله با کرونا با یک روحیه جهادی و آفندی وارد عمل شده‌ایم و در مقطع کنونی نیز با برپایی ۸ بیمارستان تنفسی و مجهز در استان‌های مختلف کشور حضوری موثر داریم.

فرمانده نیروی زمینی ارتش ادامه داد: احداث داروخانه ویژه کرونا، احداث بیمارستان‌های مجهز تنفسی، ایستگاه‌های قرنطینه، پایش سلامت رایگان، ایستگاه واکسیناسیون، تقدیم تعداد ۱۰ شهید سلامت، در اختیار گذاشتن ۲۸ بیمارستان نزاجا در حوزه کرونا و ۱۲ هزار کادر درمان بخشی از اقدامات نیروی زمینی ارتش در کنترل شیوع ویروس کرونا بوده است.

امیر حیدری در پایان خاطرنشان کرد: باید شاکر خداوند منان باشیم که این توان را به ما داد تا حضور در تمامی صحنه‌ها توانسته‌ایم بار دیگر ولایت‌مداری نیروی زمینی ارتش را به منصه ظهور برسانیم