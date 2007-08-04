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۱۳ مرداد ۱۳۸۶، ۲۰:۱۱

تعداد نیروهای داوطلب المپیک از مرز 27 هزار نفر گذشت

تعداد نیروهای داوطلب المپیک از مرز 27 هزار نفر گذشت

شمار نیروهای داوطلب ارائه خدمات شهری در بازیهای المپیک 2008 چین از مرز 27 هزار نفر گذشت .

به گزارش خبرگزاری مهر، اززمان آغاز ثبت نام ازنیروهای داوطلب برگزاری بازیهای المپیک پکن تاکنون 270784هزارنفر برای کمک به برگزاری این مسابقات اعلام آمادگی کرده اند که ترکیب جنسی داوطلبان را 39 درصد مرد و 61 درصد زنان تشکیل می دهند .

بیشترین تعداد داوطلبان درگروه سنی 13 تا 36 سال و ازملیت های هنگ کنگ، ماکائو وتایوان تشکیل می دهند که ازطریق اینترنت داوطلبی خود را برای شرکت دربازیهای المپیک اعلام کرده اند .

شهرپکن درمدت برگزاری بازیهای المپیک و پارالمپیک مجموعا 500 مکان برای ارائه خدمات داوطلبی شهری را مستقرخواهد کرد و 400000 هزار نیروی داوطلب شهری به منظورارائه اطلاعات، خدمات ضروری ومترجمی به اعضای خانواده بزرگ المپیک، تماشاچیان و گردشگران استخدام خواهند شد .

کد مطلب 529389

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