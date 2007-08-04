آکادمی ملی المپیک مجهزترین مرکز ورزشی غرب آسیاست

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس آکادمی ملی المپیک با بیان این مطلب افزود: درتازه ترین برنامه اقتصادی که درآکادمی ملی المپیک به اجرا درآمده،300میلیون تومان لوازم ورزشی برای تمرین خریداری شده که این وسایل پیشرفته ترین و مجهزترین امکانات ورزشی درسطح دنیا محسوب می شود که در رقابت های المپیک سیدنی نیزمورد استفاده قرارگرفت.

امیرحسینی افزود: آکادمی ملی المپیک که به عنوان بهترین مرکزتمرینی و آموزشی ورزشکاران منطقه غرب آسیا شناخته شده است به دنبال پیمودن راهی است که دردنیا نیزجزوبهترین ها باشد و با توجه به امکانات ویژه ای که دراختیار این مرکزقراردارد، دستیابی به این هدف چندان دور از دسترس نیست .



وی درادامه تصریح کرد : درحال حاضرآکادمی ملی المپیک با برخورداری از امکانات پیشرفته زمینه تمرینات حرفه ای بسیاری از قهرمانان ملی را فراهم کرده و اغلب اردوهای تمرینی تیم های ملی در این مرکزبرگزارمی شود و درواقع آکادمی المپیک نقش بسزایی در آماده سازی تیم های اعزامی به رویدادهای بین المللی و افتخارآفرینی برای کشور دارد .

