۶۴۷ بیمار مبتلا به کرونا در مراکز درمانی زنجان بستری هستند

به گزارش خبرگزای مهر، ۴۱ نفر به آمار مبتلایان به کرونا ویروس بستری شده در استان زنجان افزوده شده است.

در ۲۴ ساعت گذشته با ثبت ۶ مورد فوت ناشی از کرونا، آمار جان باختگان مبتلا به کرونا ویروس در استان به هزار و ۵۸۲ نفر رسید.

از آغاز شیوع ویروس کرونا تاکنون ۳۱ هزار و ۲۷۰ نفر به علت ابتلاء و یا مشکوک بودن به این ویروس در مراکز درمانی استان نمونه برداری یا بستری شده اند.

از مجموع بیماران مبتلا به این ویروس هم تا به امروز ۱۱ هزار و ۷۴ نفر با بهبودی کامل از بیمارستان ترخیص شده اند.

در استان زنجان هم اکنون ۶۴۷ نفر به علت ابتلاء به ویروس کرونا در مراکز درمانی بستری هستند.