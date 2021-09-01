محمود نوری شادکام در گفتگو با خبرنگار مهر اظار داشت: از هزار و ۳۱۶ نمونه گرفته شده از بیماران مشکوک به کرونا ویروس در شبانه روز گذشته، بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی ۳۶۱ بیمار مبتلای قطعی به کرونا در استان شناسایی شدند.

وی ادامه داد: از این تعداد ۵۲ نفر در بیمارستان‌های استان بستری هستند و ۳۰۹ نفر در منزل دوره نقاهت خود را طی می کنند.

نوری شادکام با اشاره به شناسایی موارد جدید بستری در بیمارستان‌های استان عنوان کرد: پنج بیمار در ابرکوه، سه بیمار در اردکان، یک بیمار در بهاباد، یک بیمار در تفت، دو بیمار در خاتم، پنج بیمار در مهریز، ۱۰ بیمار در میبد و ۲۵ بیمار در شهرستان یزد شناسایی شدند.

وی با اشاره به فوت دو بیمار در شبانه روز گذشته افزود: متاسفانه در شهرستان های مهریز و یزد هر کدام یک بیمار قربانی کووید -۱۹ شدند.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی یزد تصریح کرد: در حال حاضر ۶۳۵ بیمار مشکوک به کرونا در بیمارستان های استان یزد بستری هستند که از این تعداد ۱۲۴ بیمار در بخش مراقبت های ویژه خدمات دریافت می کنند.