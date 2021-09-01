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۱۰ شهریور ۱۴۰۰، ۹:۱۵

مدیرکل هواشناسی استان زنجان:

وزش شدید باد زنجان را فرا می گیرد

وزش شدید باد زنجان را فرا می گیرد

زنجان-مدیرکل هواشناسی استان زنجان از وقوع وزش شدید باد در استان زنجان طی چند روز آینده خبر داد.

محمدرضا رحمان نیا در گفتگو با خبرنگار مهر به وضعیت جوی استان زنجان طی چند روز آینده اشاره کرد و گفت: هوای زنجان امروز صاف تا قسمتی ابری خواهد بود و وزش باد مناطق مختلف استان را فرا می‌گیرد.

وی با بیان اینکه از روز جمعه بر میزان سرعت وزش باد در استان افزوده می‌شود، اظهار کرد: در این راستا به شهروندان توصیه می‌شود در کنار ساختمان‌های نیمه کاره و درختان فرسوده تردد نکنند.

مدیرکل هواشناسی استان زنجان به وضعیت دمای هوای استان زنجان طی چند روز آینده اشاره کرد و گفت: دمای هوای استان روند افزایشی داشته و هوا گرم می‌شود و در برخی از مناطق استان به بالای ۴۰ درجه سانتی گراد خواهد رسید.

رحمان نیا تاکید کرد: با توجه به گرمای هوا و وزش باد احتمال آتش سوزی وجود دارد که در این میان شهروندان از روشن کردن آتش در مراتع و جنگل‌ها خود داری کنند.

وی به دمای فعلی شهر زنجان اشاره کرد و ابراز داشت: دمای فعلی شهر زنجان ۲۰ درجه سانتی گراد است که نسبت به روز گذشته هوا گرم می‌شود و طی ۲۴ ساعت گذشته هم خیر آباد و چورزق به ترتیب خنک‌ترین و گرم‌ترین مناطق استان بودند.

کد مطلب 5294205

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