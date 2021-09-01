وزش شدید باد زنجان را فرا می گیرد

محمدرضا رحمان نیا در گفتگو با خبرنگار مهر به وضعیت جوی استان زنجان طی چند روز آینده اشاره کرد و گفت: هوای زنجان امروز صاف تا قسمتی ابری خواهد بود و وزش باد مناطق مختلف استان را فرا می‌گیرد.

وی با بیان اینکه از روز جمعه بر میزان سرعت وزش باد در استان افزوده می‌شود، اظهار کرد: در این راستا به شهروندان توصیه می‌شود در کنار ساختمان‌های نیمه کاره و درختان فرسوده تردد نکنند.

مدیرکل هواشناسی استان زنجان به وضعیت دمای هوای استان زنجان طی چند روز آینده اشاره کرد و گفت: دمای هوای استان روند افزایشی داشته و هوا گرم می‌شود و در برخی از مناطق استان به بالای ۴۰ درجه سانتی گراد خواهد رسید.

رحمان نیا تاکید کرد: با توجه به گرمای هوا و وزش باد احتمال آتش سوزی وجود دارد که در این میان شهروندان از روشن کردن آتش در مراتع و جنگل‌ها خود داری کنند.

وی به دمای فعلی شهر زنجان اشاره کرد و ابراز داشت: دمای فعلی شهر زنجان ۲۰ درجه سانتی گراد است که نسبت به روز گذشته هوا گرم می‌شود و طی ۲۴ ساعت گذشته هم خیر آباد و چورزق به ترتیب خنک‌ترین و گرم‌ترین مناطق استان بودند.

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