به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله محمدرضا ناصری، صبح چهارشنبه در جلسه کمیته همکاری‌های حوزه‌های علمیه و آموزش و پرورش استان یزد با اشاره به لزوم بررسی موانع موجود در مسیر جذب سرباز طلبه به آموزش و پرورش توسط مسئولان امر اظهار داشت: آموزش و پرورش و حوزه علمیه در این زمینه اقدامات لازم را انجام دهند.

وی افزود: توانمندسازی معلمان یکی از ضرورت‌های اساسی است و معلمان و طلابی که قرار است در طرح امین مشارکت کرده و در مدارس حضور داشته باشند، باید اطلاعات و آگاهی‌های لازم را کسب نمایند ضمن اینکه باید از افراد خوش ذوق و خلاق در اجرای طرح‌های پرورشی استفاده شود.

ناصری همچنین بر لزوم آگاه سازی اولیای دانش آموزان نیز تاکید کرد و گفت: یکی از آموزش‌هایی که برای کادر مدارس ضروری است، نحوه برخورد با اولیای دانش آموزان است و لازمه آن فراهم سازی مقدماتی در این زمینه هم توسط حوزه علمیه و هم آموزش و پرورش است.

آموزش‌های لازم به کادر مدارس برای نحوه برخورد با اولیا دانش آموزان ارائه شود

امام جمعه یزد ادامه داد: یکی از اقدامات مهم در کنار تربیت دانش آموزان، رسیدگی به اولیا و ارائه آموزش‌های مورد نیاز به آنها در زمینه‌های مختلف از جمله فرزندپروری است.

وی در مورد استفاده از فضای مجازی نیز بیان کرد: پیشنهاد من این است اساتیدی که در این فضا تدریس می کنند، ابتدای بحث خود نکات تربیتی، اخلاقی، دینی کوتاه و اثرگذار برای مخاطبان خود مطرح کنند که این خود یک اقدام تبلیغی اثرگذار است.

امام جمعه یزد در بخش دیگری از سخنان خود در مورد دانشگاه فرهنگیان نیز بیان کرد: دانشگاه فرهنگیان بسیار مهمتر از مدرسه است زیرا این دانشگاه معلم تربیت می کند بر این اساس اهمیت دانشگاه فرهنگیان بسیار بالاست که مورد کم توجهی قرار گرفته است در حالی که باید معلمانی در این دانشگاه تربیت شوند که دغدغه دین و تربیت دینی دانش آموزان را داشته باشند.

دغدغه‌های تربیت دینی و اخلاقی دانش آموزان باید در دانشگاه فرهنگیان پیگیری شود

وی تصریح کرد: در دانشگاه فرهنگیان باید به نحوی برنامه ریزی شود که دغدغه های تربیت دینی دانش آموزان برطرف شود و دانشگاه فرهنگیان باید از نظر فرهنگی و دینی غنی تر شود.

ناصری عنوان کرد: لازم است یک کار اساسی و ویژه در دانشگاه فرهنگیان انجام شود زیرا نحوه تربیت معلمان در این دانشگاه بر تربیت دانش آموزان اثر مستقیم دارد و معلمی که قرار است ۳۰ سال با دانش آموزان سر و کار داشته باشد، باید با برنامه ریزی تربیت و آموزش داده شود و از لحاظ اخلاقی و معرفتی در حد مطلوبی باشد.

امام جمعه یزد یادآور شد: تفکر و تدین و تعقل باید در معلمان جوان نهادینه شود تا در بین دانش آموزان نیز این سه عنصر لازم و ضروری نهادینه شود.