سمیرا اصلانپور در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: در بخش نقد ادبیات و حوزه آثار داستانی ( رمان و داستان کوتاه) بررسی آثاری که ارزشمند است را باید در دو بخش ساختار و محتوا انجام داد. از آنجایی که ساختار و محتوا از هم جدا نیستند طبعا کتابی ارزشمند است که هم ساختار خوبی داشته باشد و هم از محتوایی ارزشی برخوردار باشد.

مشاور وزیر ارشاد در امور بانوان ادامه داد: اثری ارزشمند است که محتوایی قوی و قابل دفاع و دارای ساختاری قدرتمند داشته باشد. ما هم طبعا آثاری را به عنوان ارزشمند معرفی می کنیم که با دیدگاه های ارزشی ما هماهنگ هستند.

این نویسنده و روزنامه نگار خاطرنشان کرد: اثری که دارای محتوای ارزشی و قابل قبولی است اگر از ساختار ضعیفی برخوردار باشد به هیچ وجه قابل دفاع نیست و این اثر حتی می تواند موجب وهن دیدگاه ارزشی ما شود و تاثیر منفی نسبت به آن درونمایه بر مخاطب بگذارد و حتی محتوای ارزشمند را تحقیر کند. مخاطب اثری که ساختار ضعیفی دارد اگر نتواند با محتوای ارزشی ارتباط برقرار کند به طور کلی از این پس نسبت به این نوع آثار بدگمان می شود و سراغ چنین آثاری نمی رود.

اصلانپور در مورد کتاب ارزشمند در میان آثار ادبیات داستانی جهانی گفت: در بررسی آثار جهانی بخشی از ادبیات داستانی که به موضوعات کلی انسانی می پردازد و ساختار کلی آن شامل پرداختن به موضوعات انسانی و ارزشی است مورد توجه ماست. از آنجا که به طور کلی ساختار داستان های ادبیات خارج از مرزهای فرهنگی ما و آنچه که در عرصه جهانی عرضه می شود بسیار قوی است ، آثاری که موضوعات انسانی را طرح می کنند با توجه به آن ساختار قوی ارزشمند هستند.

وی تصریح کرد: در ادبیات جهانی ما شاهد تنوع تجربه، دانش و موضوعات مختلف در داستان ها هستیم و از نظر ساختاری داستان های خارجی از داستان های ما غنی تر هستند و نویسندگان ما هنوز به آن سطح از تجربه نرسیده اند. پس اگر موضوعاتی که آنها در آثارشان به آن می پردازند ارزشی باشد این کتاب ها از نظر ما قابل دفاع هستند.