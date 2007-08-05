محمدرضا راه چمنی در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به سئوالی در مورد پیشنهاد چندی قبل خود در مورد تعریف سازوکار جدید در شورای هماهنگی جبهه اصلاحات برای همدلی و ائتلاف اصلاح طلبان ، گفت: من از روی دلسوزی و با توجه به اینکه عضو این شورا هستم ، این پیشنهاد را مطرح کرده ام اما ممکن است، این نظر دوستان نباشد.

وی افزود: باید مجموعه ای تشکیل شود تا بتواند شورای هماهنگی جبهه اصلاحات را مدیریت کند و گرنه این جبهه صلاحیت مدیریت بر گروه های اصلاح طلب را ندارد.

راه چمنی در مورد لیست انتخاباتی حزب همبستگی نیز گفت: در لیست ما مشترکات بسیاری با دیگر گروه های اصلاح طلب وجود دارد، اما چون این حزب یک حزب مستقل است کاندیداها را با آرم و تابلوی خود معرفی می کنیم.

وی ادامه داد: در حال حاضر گروههایی در حال ارزیابی و نظرسنجی های مختلف در شهرهای کشور است تا افراد را شناسایی کرده و روی آنها برنامه ریزی و سپس معرفی کنیم.

رئیس شورای عالی حزب همبستگی تصریح کرد: لیست انتخاباتی این حزب با دیگر گروههای اصلاح طلب در شهرهای بزرگ یکسان است اما در شهرستانها ممکن است متفاوت باشد.

وی با بیان اینکه حزب همبستگی در شورای هماهنگی جبهه اصلاحات به دنبال سهم خواهی نیست، گفت: ما باید ائتلافی انجام دهیم که برد - برد باشد نه اینکه حزب همبستگی فداکاری کند و افراد خود را معرفی نکند، اما دیگر گروه ها سهم بیشتری ببرند.

راه چمنی با اشاره به اینکه 70 تا 80 درصد با بقیه گروه ها ائتلاف کرده ایم ، گفت: اگر به دنبال سهم خواهی باشیم مشکل به وجود خواهد آمد.

وی در مورد پیش بینی ترکیب آینده مجلس نیز گفت: از حالا نمی توان پیش بینی کرد و اگر در بحث بررسی صلاحیت ها سعه صدر خوبی وجود داشته باشد و فضای رقابتی ایجاد شود، مردم ترکیب آینده را ائتلافی انتخاب خواهند کرد و افراد شاخص در گروه های متفاوت رای خواهند داد.

این عضو حزب همبستگی خاطر نشان کرد که اگر جناحی در انتخابات 24 اسفند اکثریت آرا را کسب کند ، این اکثریت شکننده خواهد بود.

راه چمنی در مورد احتمال حضور خود در انتخابات آینده نیز تصریح کرد که چنانچه احساس مسئولیت کنم کاندیدا خواهم شد.