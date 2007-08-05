به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که مذاکرات مجتبی جباری با باشگاه استقلال به بن بست رسیده بود، این بازیکن شب گذشته در ملاقاتی مجدد با مسئولان استقلال موافقت خود را برای تمدید قرارداد با این تیم ابراز داشت.

در نشست شب گذشته جباری با مسئولان باشگاه استقلال که در حضور علی فتح اله زاده و ناصر حجازی برگزار شد حاضرین به نقطه نظراتی مشترک رسیدند و در فضای مسالمت آمیز شرایط یکدیگر را پذیرفتند.

بدین ترتیب قرارداد مجتبی جباری با باشگاه استقلال به مدت یک فصل دیگر تمدید خواهد شد و امروز در هیئت فوتبال استان تهران به ثبت می رسد.