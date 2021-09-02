کرونا در روستاها زودتر کنترل می شود/دقت و سرعت بیماریابی

به گزارش خبرگزاری مهر، ایاد بهادری منفرد، بهورزان را یکی از مؤثرترین نیروهای سیستم نظام سلامت برشمرد و ارائه خدمات بهداشتی درمانی سطح یک در خانه‌های بهداشت توسط بهورزان را نماد بارز اجرای عدالت اجتماعی در نظام سلامت عنوان کرد.

وی افزود: مراقبت بهداشتی اولیه، جزو مراقبت‌های ضروری سلامت است که باید در دسترس همه افراد جامعه قرار گیرد.

بهادری منفرد با توجه به شناخت کامل بهورزان از جمعیت و شرایط منطقه جغرافیایی تحت پوشش، اظهار امیدواری کرد که بیماری کرونا هر چه سریع‌تر در مناطق روستایی کنترل شود زیرا انجام رهگیری، بیماریابی و غربالگری در روستاها با دقت و سرعت بالاتری قابل انجام است.