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۱۱ شهریور ۱۴۰۰، ۹:۵۵

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی؛

کرونا در روستاها زودتر کنترل می شود/دقت و سرعت بیماریابی

کرونا در روستاها زودتر کنترل می شود/دقت و سرعت بیماریابی

معاون امور بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، گفت: امیدواریم کرونا در روستاها زودتر کنترل شود، زیرا اقدامات پیشگیرانه با دقت و سرعت بالاتری قابل انجام است.

به گزارش خبرگزاری مهر، ایاد بهادری منفرد، بهورزان را یکی از مؤثرترین نیروهای سیستم نظام سلامت برشمرد و ارائه خدمات بهداشتی درمانی سطح یک در خانه‌های بهداشت توسط بهورزان را نماد بارز اجرای عدالت اجتماعی در نظام سلامت عنوان کرد.

وی افزود: مراقبت بهداشتی اولیه، جزو مراقبت‌های ضروری سلامت است که باید در دسترس همه افراد جامعه قرار گیرد.

بهادری منفرد با توجه به شناخت کامل بهورزان از جمعیت و شرایط منطقه جغرافیایی تحت پوشش، اظهار امیدواری کرد که بیماری کرونا هر چه سریع‌تر در مناطق روستایی کنترل شود زیرا انجام رهگیری، بیماریابی و غربالگری در روستاها با دقت و سرعت بالاتری قابل انجام است.

کد مطلب 5295123

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