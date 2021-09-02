مردمی بودن انقلاب مانع تحقق اهداف دشمنان شد

به گزارش خبرنگار مهر سردار علی فدوی عصر پنجشنبه در مراسم گرامیداشت یاد و خاطره جانباز مجاهد سید مرتضی موسوی با اشاره به اینکه این جانباز علاوه بر اینکه دارای جایگاه ویژه ای بودند، سید و اولاد پیغمبر نیز است، افزود: سادات و نوادگان حسینی نقش مهمی در جنگ هشت ساله و انقلاب داشتند.

وی با بیان این مطلب که تشکیل انقلاب اسلامی آرزوی خاندان عصمت و طهارت (س) بوده است، بیان داشت: دشمنان پس از انقلاب می‌پنداشتند که با چند حرکت و حمله می‌توانند ایران را شکست دهند اما محاسبات آنها محقق نشد، در ادامه جنگ سنگینی رخ داد و در مراحل بعدی شکل و روش حمله را تغییر دادند.

جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با اشاره به اینکه طی ۴۲ سال چندین کشور علیه ایران متحد شده‌اند اما نتایج به گونه‌ای دیگر رقم می‌خورد، عنوان کرد: از آنجا که انقلاب اسلامی همان اصل اسلام است، مردم محور آن هستند و امام انقلاب نیز سکان دار آن است در نتیجه اتحاد دشمنان نتوانست ضربه‌ای به اصل انقلاب وارد کند.

وی با بیان این مطلب که پس از پیروزی انقلاب، مبارزه یک لحظه تعطیل نشد، بیان کرد: در اواخر جنگ که اعزام کم شده بود، در مناطق جنوب کرمان و رودان هر ۱۳ روز یک بار اعزام به جنگ داشتند و اینچنین بود که مردم با اعتقاد وارد مبارزه با دشمنان شدند و اینچنین بود که انقلاب پابرجا ماند.

سردار فدوی اضافه کرد: امام خمینی (ره) فرمودند «ان شالله این انقلاب اسلامی را تحویل صاحب اصلی آن می دهیم» و آرزو داریم که این وعده‌ای را که امام خمینی دادند، ما آن روز را ببینیم.

وی ادامه داد: برای پاسداران بازنشستگی معنا ندارد و ممکن است شکل کار تغییر کند اما همچنان فعالیت‌ها ادامه دارد از طرف دیگر اگر طبق راه و مسیر لشکر ثارالله حرکت کنیم، ان شالله عاقبت بخیر می‌شویم.