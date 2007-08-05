به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی ایران، در حال حاضر عرشه ( دک ) و ستون‌های سه پایه BSP10 با وزن حدود 800 تن، جکت دیگر این پروژه موسوم به FSP10 با وزن 414 تن همچنین دک و ستون‌های آن به وزن های حدود 100 و 350 تن مربوط به فاز 9 بوسیله شناور ابوذر 1200 نب شده ا ست.

بارگیری سه پایه های پل این پروژه برای نخستین بار با استفاده از بوژی انجام گرفته است. همچنین 4 سه پایه و 2 پل و مشعل ( فلر ) مربوط به آن از جمله سازه های بخش دریایی فاز های 9 و 10 میدان گازی پارس جنوبی است.

جکت های فازهای 9 و 10 پارس جنوبی در بهار سال 84 نصب شده و بنا بر توافق های انجام شده نصب دو عرشه این پروژه نیز در مهر ماه امسال انجام خواهد گرفت.