به گزارش خبرنگار مهر به نقل از روابط عمومی دفتر نماینده ولی فقیه در استان قزوین آیت‌الله عبدالکریم عابدینی در خطبه‌های نماز جمعه قزوین با تسلیت شهادت امام سجاد (ع) اظهار کرد: در بیانات اخیر رهبر فرزانه انقلاب اسلامی معیارهایی درباره دولت اسلامی و مسئولان، مطرح شد و ایشان در ملاقات با دولت محترم درباره اینکه مسئولان چگونه باید باشند، مطالب مهمی فرمودند.

وی تصریح کرد: در بیان اخیر موضوع مهمی را تاکید کردند و فرمودند اعتماد مردم بزرگ‌ترین سرمایه دولت است و مردم وقتی به شما اعتماد کردند و امید به شما داشتند، با شما راه می آیند و کمکتان می‌کنند و این بزرگ‌ترین سرمایه برای دولت است تا بتواند اعتماد مردم را جلب کند که البته این مهم متأسفانه مقداری آسیب دیده است.

نماینده ولی فقیه در استان قزوین افزود: اتفاقاتی که مردم در دوران گذشته شاهد بودند، به اعتماد عمومی لطمه جدی وارد کرده است و آقا فرمودند باید آن را ترمیم کنیم و اعتماد مردم را به دولت برگردانیم و راهکارش هم این است که حرف و عمل مسئولان یکی بشود.

امام جمعه قزوین خاطرنشان کرد: الان آغاز کار دولت کریمه است و مردم واقعاً امیدوار هستند و مردم کثیری که به آیت الله رئیسی رأی دادند، کارهای قبلی و زندگی ایشان را دیده بودند و باور کردند ایشان همان کسی است که آمده جلوی ظلم و ستم را بگیرد و در مقابل زیاده خواهان و زیاده خوران بایستد و این اعتماد باید حفظ شود و اعتماد از دست رفته برخی از مردم هم برگردد.

دولت استاندارانی را انتخاب کند که حرف و عملشان یکی باشد

وی ادامه داد: در بخش هیئت دولت الحمدالله دولت مستقر شد و وزرا با رأی بالای مجلس حمایت شدند و مورد پذیرش مجلس که نمایندگان مردم هستند، قرار گرفتند و در ادامه دولت استاندارن و مسئولان دیگر استانی را از کسانی انتخاب کنند که حرف و عملشان دوتا نشود.

آیت الله عابدینی اضافه کرد: نباید باندبازی‌ها کسانی را به جان مردم بیندازد که بلد نباشند استانداری یعنی چه و نمی‌فهمند خدمت یعنی چی. کسانی که انگیزه خدمت به مردم ندارند و صرفاً انگیزه میز و صندلی دارند و امیدواریم در کشور و استان قزوین مسئولیت‌ها به فرزندان انقلاب، دوست‌داران و دلسوزان انقلاب که جان و مالشان را برای انقلاب نثار می‌کنند، سپرده شود تا مردم شیرینی و حلاوت عدل امام علی (ع) که دغدغه اصلی رهبری است را مشاهده کنند.

خطیب نماز جمعه قزوین روز بهورز و تعاون را گرامی داشت و بیان کرد: عزیزانی که در این عرصه به مردم خدمت می‌کنند از خدای متعال برایشان سربلندی و موفقیت درخواست می‌کنیم.

وی با تبریک به مدال آوران و قهرمانان پارالمپیک گفت: این عزیزان و ورزشکاران گرانقدر نام و پرچم جمهوری اسلامی ایران را در دنیا بلند کردند و بعضی از این قهرمانان ارزشمند مدالشان را نیز به سردار سلیمانی هدیه کردند که بسیار ارزشمند بود و این قهرمانی‌ها و مدال آوری ها را به همه ورزشکاران و مردم عزیز ایران تبریک عرض می‌کنم.

نماینده ولی فقیه در استان قزوین با اشاره به سالروز قیام ۱۷ شهریور اظهار کرد: شاید در میان جماعت ما کسانی باشند که ۱۷ شهریور را از نزدیک دیده باشند، بنده خودم شاهد این اتفاق بودم و هنوز مظلومیت آن مردمی که بی رحمانه هدف گلوله قرار می‌گرفتند از خاطرات من پاک نمی‌شود و هر موقع یادم می‌آید متأثر می‌شوم از صحنه تند و تلخی که رژیم منحوس آمریکایی شاه با حمایت آمریکایی‌ها به مردم ظلم کردند و هیچ موقع دغدغه مردم را نداشته و نخواهند داشت.

امام جمعه قزوین افزود: خوی روبه صفتی و گرگ صفتی آمریکایی‌ها را در اتفاقات اخیر افغانستان به خوبی مشاهده کردیم که اقدام به انفجار فرودگاه افغانستان کردند و معلوم شد عین روباه با ذلت، خواری، سرافکندگی، ننگ و سرشکستگی افغانستان را ترک کردند و ان‌شاءالله روزی را شاهد خواهیم بود که اثری از اینها در کشورهای اسلامی نباشد و افول و نابودی کفر و استکبار جهانی، آمریکا و هم‌پیمانانش و ولیده نامیمون آنها یعنی صهیونیست‌ها شاهد باشیم.

وی با اشاره به سالروز شهادت رئیس‌علی دلواری و روز مبارزه با استکبار یادآور شد: تاریخ بیش از ۱۰۰ سال گذشته ایران که انگلیسی‌ها دندان‌هایشان را تیز کرده بودند برای غارت ایران، امثال شهید دلواری به میدان آمدند و جانشان را به کف گذاشتند و مجاهدانه و خستگی ناپذیر استعمارگران را سر جای خودشان نشاندند و وقتی ریشه‌های پیروزی انقلاب را می‌بینیم، باید این شخصیت‌ها را به عنوان کسانی که به ما الهام بخشیدند و مقاومت آموختند را مدنظر قرار دهیم و بر روحشان درود بفرستیم.

آیت‌الله عابدینی عنوان کرد: درباره قضایای افغانستان نگاهی که رهبری داشتند بسیار آموزنده و ارزشمند است و ایشان تاکید کردند ما در افغانستان طرفدار مردم هستیم و مردم مظلوم افغانستان برای ما مهم است و هر کسی آمد و خادم این مردم شد، فقر را ریشه کن کرد، امنیت را برقرار کرد، تفرقه را از بین برد و تبدیل به امنیت و اقتدار کرد، ما او را تأیید می‌کنیم اما اگر کسی با مردم میانه نداشت، ما هم با او میانه نداریم.

خطیب نماز جمعه قزوین افزود: رهبر فرزانه انقلاب فرمودند ما طرفدار مردم افغانستان هستیم، دولت‌ها می آیند و می‌روند و نوع رابطه ما با دولت‌ها نیز با نوع رابطه آنها با ما بستگی دارد و البته خیلی خدا را شکر می‌کنیم شکست مفتضحانه آمریکا در افغانستان را که همانند شکست آنها در سوریه، یمن و عراق بود و بخاطر اینها باید خدا را شاکر باشیم.

وی با گرامیداشت یاد شهید آیت الله قدوسی دادستان کل انقلاب اسلامی گفت: ایشان شخصیت بزرگی بود که دستگاه قضائی را پایه گذاری کرد و شاگردانی که در مدرسه حقانی قم تربیت کرده بودند، بعد از انقلاب یاران او برای دستگاه قضائی در سراسر کشور شدند.

امام جمعه قزوین یادآور شد: سالگرد شهادت سرتیپ وحید دستجردی رئیس کل شهربانی کشور را در این ایام داریم که در سال ۶۰ بود و یادشان را گرامی می‌داریم. درگذشت پدر فیزیک نوین در ایران، پروفسور محمود حسابی را نیز گرامی می‌داریم، این مرحوم با شهید مطهری رابطه بسیار دوستانه‌ی تعلیمی تعلمی داشتند با اینکه شهید مطهری خیلی جوان بود اما بخاطر رابطه معنوی و علمی که شهید مطهری داشت این ارتباط شکل گرفته بود.

نماینده ولی فقیه در استان قزوین با تسلیت درگذشت حاج احمد خدایاوران بیان کرد: ایشان از مبارزان قبل از پیروزی انقلاب و انسانی ولایت مدار و مؤمن در تمام طول زندگی بود که فقدانشان دل ما را دردمند کرد چرا که از یادگاران و بزرگان و فعالان قرآنی مانند مرحوم یزدان‌پناه بودند. هفته گذشته نیز مرحوم حاج آقای وحدانی که این صف‌های نماز جماعت شاهد حضور فعال ایشان بود و مرحوم حجت الاسلام والمسلمین ابراهیمی به رحمت خدا رفتند و برای همه آنها علو درجات و حشر با انبیا و اولیا الهی را مسئلت می‌کنیم.

وی خاطرنشان کرد: اول صفر ورود کاروان اهل بیت امام حسین (ع) به شام است و از امام سجاد (ع) وقتی رنج سفر و مصائب کربلا را سوال می‌کنند، امام سه بار شام را به زبان جاری می‌کنند و وقتی کاروان را به سمت شام می‌بردند، دختر امام حسین (ع) از شمر می‌خواهد در ورود به شهر چند دروازه دارد، ما را از دروازه‌ای ببر که جمعیت کمتری دارد چرا که این نگاه‌ها آزارشان می‌داد.