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۲۸ دی ۱۳۸۲، ۱۶:۰۳

11 حادثه پس از 11 سپتامبر سال 2001

خبرگزاري آلمان 11 حادثه مهم پس از حادثه 11 سپتامبر سال 2001 را اعلام كرد.

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري آلمان ، پس از حادثه 11 سپتامبر سال 2001 كه منجر به ويراني برجهاي دوقلو و كشته شدن شمار زيادي از مردم  آمريكا شد ،  11 حادثه  سخت ديگر در جهان روي  داده است .
11 .4 .2002-انفجار بمب در تونس كه در اين حادثه 21 نفر جان خود را از دست دادند .
12 .10 .2002- انفجار در بالي كه منجر به كشته شدن 202 نفر شد .
28 .11 .2002-انفجار بمب در هتل استقرار جهانگردان اسرائيلي در كنيا كه در اين حادثه 17 اسرائيلي كشته شدند . 
12 .5 . 2003 - انفجارهاي پي در پي در شهر رياض عربستان كه منجر به كشته شدن حداقل 35 شهروند آمريكايي شد .
16. 5. 2003 - پنج انفجار پي در پي در مقر يهوديان در شهر بندري كازابلانكا كه منجر به كشته شدن حداقل 45 نفر شد .
5 . 8 . 2003 - انفجاربمب در شهرجاكارتا اندونزي درمقابل هتل ماريوت كه در اين حادثه حدود 12 نفر جان خود را از دست دادند.
29 . 8 . 2003 -انفجار بمب در حرم امام علي كه منجر به شهادت آيت الله محمد باقر حكيم و كشته شدن حدود 80 نفر شد . 
8 .11 . 2003 - انفجار در مقر اقامات خارجيان در رياض عربستان كه در اين حادثه حداقل 18 نفر كشته شدند .
12. 11 .2003 - انفجار بمب در مقر نيروهاي ايتاليايي حاضر در ناصريه عراق كه حدود 19 ايتاليايي و 7 عراقي جان خود را از دست دادند .
15 . 11 . 2003 -انفجار در استانبول كه در اين حادثه حداقل 25 نفر جان خود را از دست دادند .
20 . 11. 2003 - انفجار دو بمب در يكي از مراكز اقتصادي استانبول كه منجر به كشته شدن حداقل 26 نفر شد .

کد مطلب 52963

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