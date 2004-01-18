11 حادثه پس از 11 سپتامبر سال 2001

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري آلمان ، پس از حادثه 11 سپتامبر سال 2001 كه منجر به ويراني برجهاي دوقلو و كشته شدن شمار زيادي از مردم آمريكا شد ، 11 حادثه سخت ديگر در جهان روي داده است .

11 .4 .2002-انفجار بمب در تونس كه در اين حادثه 21 نفر جان خود را از دست دادند .

12 .10 .2002- انفجار در بالي كه منجر به كشته شدن 202 نفر شد .

28 .11 .2002-انفجار بمب در هتل استقرار جهانگردان اسرائيلي در كنيا كه در اين حادثه 17 اسرائيلي كشته شدند .

12 .5 . 2003 - انفجارهاي پي در پي در شهر رياض عربستان كه منجر به كشته شدن حداقل 35 شهروند آمريكايي شد .

16. 5. 2003 - پنج انفجار پي در پي در مقر يهوديان در شهر بندري كازابلانكا كه منجر به كشته شدن حداقل 45 نفر شد .

5 . 8 . 2003 - انفجاربمب در شهرجاكارتا اندونزي درمقابل هتل ماريوت كه در اين حادثه حدود 12 نفر جان خود را از دست دادند.

29 . 8 . 2003 -انفجار بمب در حرم امام علي كه منجر به شهادت آيت الله محمد باقر حكيم و كشته شدن حدود 80 نفر شد .

8 .11 . 2003 - انفجار در مقر اقامات خارجيان در رياض عربستان كه در اين حادثه حداقل 18 نفر كشته شدند .

12. 11 .2003 - انفجار بمب در مقر نيروهاي ايتاليايي حاضر در ناصريه عراق كه حدود 19 ايتاليايي و 7 عراقي جان خود را از دست دادند .

15 . 11 . 2003 -انفجار در استانبول كه در اين حادثه حداقل 25 نفر جان خود را از دست دادند .

20 . 11. 2003 - انفجار دو بمب در يكي از مراكز اقتصادي استانبول كه منجر به كشته شدن حداقل 26 نفر شد .



