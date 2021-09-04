راه اندازی شعب ویژه سرقت درگلستان/گشت های رضویون تشدید می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حیدر آسیابی ظهر شنبه در شورای پیشگیری از وقوع جرم استان گلستان اظهارکرد: شعب تخصصی در دادسراها، دادگاه ها و محاکم تجدید نظر استان برای رسیدگی قاطع به پرونده های سرقت در نظر گرفته ایم.

رئیس کل دادگستری گلستان افزود : محکومان سابقه دار سرقت در زندان ها هم از آیین نامه ها و دستورالعمل های اعطای تسهیلات شامل عفو، تخفیف و مرخصی تا پایان دوران محکومیت خود مستثنی هستند.

وی با اشاره به استفاده از ظرفیت بسیج برای کاهش سرقت در استان گفت: در قالب تفاهم نامه سه جانبه دادگستری، نیروی انتظامی و بسیج گشت های شبانه رضویون در محله ها به ویژه مناطق پرخطر بیشتر می شود.

آسیابی استفاده از نگهبان محله را یکی دیگر از راهکارهای کاهش سرقت عنوان کرد و گفت: کاهش سرقت و جرم نیاز به مشارکت همه مردم دارد و امیدواریم در این بخش فعال تر وارد عمل شوند.

رئیس کل دادگستری گلستان با اشاره به مشکلات عشایر در استان، اضافه کرد: نیاز ها و مشکلات عشایر استان به تفکیک دستگاه ها مشخص و برای مدیرانی که وظایف قانونی خود در قبال عشایر را انجام ندهند پرونده ترک فعل تشکیل می دهد.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان گلستان هم در این جلسه گفت: سارقان بیشتر محکومان زندان های استان را تشکیل می دهند که نشان می دهد دادگستری و نیروی انتظامی وظیفه خود در بخش برخورد را درست انجام می دهند.

حجت الاسلام سیدرضا سیدحسینی افزود: ساماندهی ضایعات، افزایش گشت های شبانه در مناطق پرخطر و استفاده از نگهبان محله از جمله مواردی است که ما در حوزه پیشگیری و کاهش سرقت دنبال می کنیم که نیازمند همکاری بیشتر مردم و دستگاه های اجرایی هم است.

سیدحسینی در ادامه گفت: یکی از معضلات ما در بخش سرقت های خرد ، سرقت کابل های برق است که با پیگیری هایی که از سال گذشته انجام دادیم قرار شد سیم های کابل بدون سیم مس به جای کابل های مسی استفاده شود که از هفته پیش کار جایگزینی این کابل ها در استان آغاز شد.