امکان صادرات مرغ مازاد از استان فارس فراهم می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، ظفر افشون در هشتمین جلسه کارگروه تنظیم بازار با موضوع میزان موجودی و روند قیمت کالاهای اساسی در فارس، به بررسی میزان جوجه ریزی، تولید گوشت مرغ، روند قیمت و مسائل و مشکلات مربوط به زنجیره تولید تا مصرف به صورت تحلیلی و مبسوط پرداخت.

او گفت: گزارش‌ها حاکی از افزایش جوجه ریزی و تولید گوشت مرغ آماده طبخ و در نتیجه کاهش قیمت نسبت به ماه‌های قبل است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار فارس همچنین اظهار کرد: با توجه به بررسی آمارها وضعیت بازار مرغ رفته رفته بهتر خواهد شد و از ابتدای مهر شاهد فزونی عرضه نسبت به تقاضا خواهیم بود و امکان صدور مرغ مازاد به استان‌های همجوار فراهم خواهد شد.

افشون در خصوص سایر کالاهای اساسی از جمله برنج، روغن، گندم و شکر نیز بیان کرد: در حال حاضر کمبودی در اقلام اساسی وجود ندارد و این کالاها در بازار به وفور یافت می‌شود.

او با بیان اینکه ثبات و آرامش فعلی بازار نتیجه زحمات و پیگیری‌های مدیران دستگاه‌های ذیربط و همکاری اتاق اصناف و بسیج اصناف و بخش خصوصی بوده، عنوان کرد: استان فارس از نظر تعداد بازرسی و رصد بازار حائز رتبه اول کشور شده و این امر همچنان به عنوان مهمترین اولویت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان بوده و بازرسان باید با قوت به کار خود ادامه دهند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری همچنین اعلام کرد که با همکاری سپاه فجر استان و اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای از تمام ظرفیت ناوگان حمل و نقل برای انتقال نهاده‌های دامی از بنادر جنوبی به داخل استان استفاده شده و دامداران نباید نگرانی در این خصوص داشته باشند.