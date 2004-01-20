يادي از آن بزرگ مرد

ياد آوري آن روزهاي آتش وخون ، اقتدا به مرداني است كه يك تنه هزار مرد شدند و حسين وار به جنوب و غرب كشورمان گام نهادند تا مجد و عظمت دين محمد (ص) پا بر جا بماند.در آن سالها ، كوههاي سر به فلك كشيده غرب ودشتهاي تفتيده جنوب ، شاهد به خون نشستن بسياري از ياران خميني بزرگ بود.

مطالب زير خاطرات كوتاهي است از برخي همرزمان سردار شهيد يدالله كلهر.

با اين جلسه‌ها كاري درست نمي‌شود



علي قاضي زاهدي از همرزمان شهيد كلهر در مورد شهادت وي ضمن بازگو كردن خاطره اي مي گويد : من هميشه نگران حاج يدالله بودم‌. در مدتي كه از او جدا مي‌شدم‌، نگران بودم كه نكند اتفاقي برايش بيفتد من براي كاري به عقب رفته بودم و برايش پيغامي داشتم كه براي جلسه بايد به عقب برگردد‌. وقتي به خط رسيدم پيش حاج يدالله رفتم و گفتم‌: "حاج علي فضلي گفت عقب جلسه است حتما بايد بيايي‌" حاجي گفت‌: "ول كن بابا، با اين جلسه‌ها كاري درست نمي‌شود‌."

تشييع جنازه سردار شهيد يدالله كلهر

فرداي آن روز نزديك ظهر بود‌. منطقه آرام شده بود و قرار بود گردانها جابه‌جا شوند‌. حاجي گفت‌: "علي ماشين را روشن كن برويم‌." باور نمي‌كردم‌، خدا را شكر كردم كه بالاخره تصميم گرفت عقب بر گردد‌. دل توي دلم نبود، مي‌ترسيدم در همين چند لحظه اتفاقي بيفتد‌. گفتم‌: "حاجي ماشين بد جايي است بيا برويم گلوله‌هاي خمپاره و توپ مرتب به زمين مي‌خوردند‌." حاج كلهر آمد و سوار ماشين شد و حركت كرديم‌. هنوز دور نشده بوديم كه ناگهان احساس كردم ماشين از زمين كنده شد‌. دود و آتش همه جا را گرفته بود‌. ناگهان ديدم حاجي آرام روي زانوي من افتاده‌. دست و پاي خود را گم كردم‌. نگاهي به پشت‌سرم انداختم چند بسيجي شهيد شده بودند‌. دنبال راهي مي‌گشتم كه حاجي را به عقب منتقل كنم‌. ماشيني‌آمد و حاجي را سوار كرديم‌. نمي‌دانستيم شهيد شده است يا مجروح است‌. ماشين كه حركت كرد، ديدم نفس مي‌كشد‌. از خوشحالي نمي‌توانستم چه كنم‌. به بهداري رسيديم‌، حاجي را به داخل بردند‌. لحظاتي بعد چند نفر آمدند خبر شهادت او را به من بدهند، آنها هم گريه مي‌كردند‌. تازه آنموقع فهميدم كه حاج كلهر شهيد شده است‌. روح بلند او ميهمان ملائك شده بود و ما مبهوت مانده بوديم‌.



مي‌خواهم حسرت يك آخ را هم به دل دشمن بگذارم‌



شهيد نادر خدابين از همرزمان شهيد يدالله كلهر قبل از شهادتش در خاطره اي در مورد كلهرگفته است : در عمليات والفجر هشت خبر آوردند مجروح شده‌. با "علي ميرايي‌" قرار گذاشتيم كه به عيادت او برويم‌. وقتي به بيمارستان رسيديم‌، ديديم سخت مجروح است‌. كتف و دست راستش خرد شده‌، كليه‌اش هم آسيب ديده بود‌. پرسيدم‌: "حاجي حالت چطور است‌؟" در حاليكه با سختي حرف مي‌زد، گفت‌: "خوبم‌، الحمدلله‌." ديدم قسمتي از لبش بريده و خون مي‌آيد‌. پرسيدم‌: "حاجي‌! لبت هم تركش خورده‌؟" گفت‌: "نه‌." در همين موقع چهره او در هم شد و اخمهايش توي هم رفت‌. دستهايش را مشت كرده و لبانش را گاز گرفت‌. دندانش درست در همان نقطه لبش كه پاره شده بود، فرو رفت‌. درد به سراغش آمده بود‌. در حاليكه از درد به خود مي‌پيچيد، كوچكترين حرفي نمي‌زد و حتي آهسته هم ناله نمي‌كرد، وقتي اين صحنه را ديدم‌، نتوانستم خودم را كنترل كنم‌. گفتم‌: "با خودت اين رفتار را نكن حاجي‌! يك دادي‌، هواري‌، فريادي‌، چيزي‌. چرا اين جور مي‌كني‌؟!" صبر كرد تا درد آرام شد‌. دوباره لبخند هميشگي روي لب مجروحش نشست‌. گفت‌: "مي‌خواهم حسرت يك آخ را هم به دل دشمن بگذارم‌."



بچه‌هاي حزب‌الهي دست روي هر كار بگذارند، بايد حرف اول را بزنند‌



ابوذر خدابين از ديگر همرزمان شهيد كلهربا ذكر خاطره اي ازوي مي گويد : وجود حاج يدالله براي بچه‌ها تكيه‌گاه بود، حتي در پشت جبهه و در ورزش و بازي‌. يادم است كه تيم واليبال دسته يك كرج را براي مسابقه به سپاه دعوت كرده بوديم‌. چهار پنج نفر از بازيكنان واليبال در آن تيم حضور داشتند‌.