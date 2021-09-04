آمار بستری شدگان کرونایی در کرمانشاه نگران کننده است

به گزارش خبرنگار مهر، هوشنگ بازوند استاندار کرمانشاه ظهر امروز در حاشیه نشست ستاد ملی کرونا که به ریاست رئیس جمهور و به صورت ارتباط تصویری با استانداران برگزار شد؛ اظهار کرد: ممکن است هفته بعد به قله پیک پنجم در کرمانشاه برسیم و بیماری به تدریج کنترل شود ولی این امر مستلزم رعایت و همکاری همه جانبه مردم است.

وی در مورد آخرین وضعیت استقبال از زائرین اربعین حسینی، گفت: جمع بندی نهایی در مورد راهپیمایی اربعین منوط به دریافت موافقی کتبی از سوی کشور عراق است و این کشور هنوز نظر نهایی را به مقامات ایرانی اعلام نکرده است.

استاندار کرمانشاه در ادامه بر لزوم توجه به دغدغه‌های والدین در زمینه بازگشایی مدارس تاکید و خاطرنشان کرد: برخی از استان‌ها به مانند کرمانشاه در شرایط سخت کرونایی هستند و قطعاً نگرانی‌های والدین را باید در نظر گرفت و تا مهرماه تصمیم گیری در مورد این موضوع نهایی شود.