  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۲۸ دی ۱۳۸۲، ۱۵:۵۶

پيش بيني وضع هواي كشور در 24 ساعت آينده

سازمان هواشناسي آسماني نيمه ابري تا تمام ابري همراه با بارش خفيف و پراكنده باران و برف را طي فردا براي تهران و بسياري از شهرهاي كشور پيش بيني مي كند .

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از سازمان هواشناسي هواي استانهاي حاشيه درياي خزر ابري همراه با بارندگي و مه آلود ، هواي استانهاي تهران ، قزوين ، زنجان ، سمنان و شمال خراسان قسمتي تا نيمه ابري در بعضي نقاط ابري با احتمال بارش پراكنده برف و باران پيش بيني مي شود .

هواي استانهاي  يزد ، كرمان ، فارس ، هرمزگان ، سيستان و بلوچستان ،  دامنه زاگرس ،  جزاير تنب كوچك و بزرگ ، قشم ، كيش ، ابوموسي و سيري نيمه ابري در برخي نقاط با افزايش ابر و رگبار پراكنده پيش بيني مي شود .

به گزارش اين سازمان  طي امروز دماي هواي تهران در گرمترين ساعات به 10 درجه سانتيگراد بالاي صفر خواهد رسيد . 

به گزارش سازمان هواشناسي طي امروز  بندرعباس با 25 درجه سانتيگراد بالاي صفر و همدان با 2 درجه سانتيگراد بالاي صفر به ترتيب گرمترين و خنك ترين شهرهاي كشور بوده اند .

کد مطلب 52968

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها