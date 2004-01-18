پيش بيني وضع هواي كشور در 24 ساعت آينده

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از سازمان هواشناسي هواي استانهاي حاشيه درياي خزر ابري همراه با بارندگي و مه آلود ، هواي استانهاي تهران ، قزوين ، زنجان ، سمنان و شمال خراسان قسمتي تا نيمه ابري در بعضي نقاط ابري با احتمال بارش پراكنده برف و باران پيش بيني مي شود .

هواي استانهاي يزد ، كرمان ، فارس ، هرمزگان ، سيستان و بلوچستان ، دامنه زاگرس ، جزاير تنب كوچك و بزرگ ، قشم ، كيش ، ابوموسي و سيري نيمه ابري در برخي نقاط با افزايش ابر و رگبار پراكنده پيش بيني مي شود .

به گزارش اين سازمان طي امروز دماي هواي تهران در گرمترين ساعات به 10 درجه سانتيگراد بالاي صفر خواهد رسيد .

به گزارش سازمان هواشناسي طي امروز بندرعباس با 25 درجه سانتيگراد بالاي صفر و همدان با 2 درجه سانتيگراد بالاي صفر به ترتيب گرمترين و خنك ترين شهرهاي كشور بوده اند .