۱۶درصد اشتغال اردبیل در بخش تعاون است/فعالیت ۱۹۰۰ تعاونی در استان

بهروز رحیم‌زاده در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: ۱۳ شهریور آغازین روز هفته تعاون است که به فعالان بخش تعاون به ویژه شرکت‌های تعاونی و واحدهای تولیدی در این بخش این ایام را تبریک گفته و امیدواریم با تقویت نظام تعاونی در کشور اقتصاد و تولید بیش از گذشته رونق بگیرد.

وی به سابقه ۱۸۰ ساله شکل‌گیری شرکت‌های تعاونی در سطح دنیا اشاره کرد و گفت: به اعتقاد بسیاری از صاحب نظران فعالیت بخش تعاون علاوه بر ایجاد رفاه، آسایش، امنیت و اشتغال به ارتقا عدالت اجتماعی، کاهش فقر و فاصله طبقاتی در جامعه منجر شده است.

سرپرست اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اردبیل شرکت‌های تعاونی را ابزار مشارکت مردم در عرصه اقتصادی، تولیدی و کارآفرینی توصیف کرد و افزود: در قالب همکاری‌های گروهی، دسته جمعی و تلاش مبتنی بر همگرایی سعی بر تأمین نیازمندی گروه‌های مختلف جامعه است تا حرکت‌ها به سمت یک تحول واقعی انسجام بیشتری پیدا کند.

رحیم‌زاده در بخش دیگری از سخنان خود خاطر نشان کرد: با شکل‌گیری تعاونی‌ها و اتحادیه‌های مرتبط با آن در سطح کشورمان و استان اردبیل نیز فعالیت‌های خوبی آغاز شده به طوری که در حال حاضر در استان اردبیل بیش از یک‌هزار و ۹۰۰ شرکت تعاونی فعالیت می‌کنند که در ابعاد مختلف زمینه اشتغال بخش عظیمی از جوانان بیکار را فراهم کردند.

وی اضافه کرد: ۱۶ درصد اشتغال ایجاد شده در استان اردبیل مربوط به فعالیت شرکت‌های تعاونی است و اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز سعی کرده در تحقق اهداف و برنامه‌های این شرکت‌ها کمک کار و یاریگر آنها باشد.

رحیم‌زاده بیان کرد: همواره استان اردبیل جز استان‌های موفق در بخش تعاون بوده به گونه‌ای که در جشنواره‌های ملی و منطقه‌ای درخشش شرکت‌های تعاونی برتر استان را شاهد هستیم.

وی ضرورت حمایت از فعالان بخش تعاون را با بخشودگی‌های بیمه‌ای، مالیاتی و همچنین پرداخت تسهیلات با ضمانت‌نامه‌های تعیین شده یادآور شد و ادامه داد: در سال گذشته ۴۸ میلیارد تومان تسهیلات ارزان قیمت از محل اشتغال پایدار روستایی و عشایری به شرکت‌های تعاونی پرداخت شده است.

رحیم‌زاده از پرداخت ۱۸ میلیارد تومان منابع داخلی بانک‌ها به شرکت‌های فعال تعاونی خبر داد و اظهار کرد: امسال نیز قرار است ۴۰۰ میلیارد تومان منابع با عقد تفاهمنامه‌ای که در استان با بانک‌های عامل داشتیم، به فعالان این حوزه پرداخت شود.

وی تصریح کرد: شرکت‌های تعاونی موفق و دارای تجربه با بهره‌مندی از ۲۵ درصد معافیت مالیاتی می‌توانند فعالیتشان را انسجام بیشتری بدهند.

رحیم‌زاده در مورد معرفی تعاونی‌های برتر در سطح ملی و استانی گفت: همچون سال‌های گذشته با هدف ترویج فرهنگ تعاون و معرفی الگوهای موفق در حوزه تعاونی‌های کارآفرین و تولیدکننده جشنواره تعاون‌گران برتر به صورت غیرحضوری برگزار و در مجموع از استان اردبیل سه شرکت برتر در سطح ملی معرفی شده و شش شرکت تعاونی برتر استانی و هفت شرکت شایسته تقدیر نیز معرفی شدند.

سرپرست اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اردبیل افزود: با ارائه مدارک مورد نظر در ارزیابی تعاونی‌ها این مجموعه‌ها موفق شدند شاخص‌های مورد نظر را به دست آورند که مهمترین آن شاخص‌های به دست آمده در حوزه تعاونی ۱۸ مورد بوده که از جمله آن می‌توان به رعایت مجموعه قوانین و مقررات، ایجاد اشتغال، برند تعاونی‌ها، عدم وجود شکایت از سوی اعضای شرکت‌های تعاونی و میزان صادرات اشاره کرد.

وی خاطر نشان کرد: در سال مزین به تولید، پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها اداره کل تعاون تلاش می‌کند تا بر اساس سیاست‌های وزارت حامی و پشتیبان تعاون‌گران در حوزه‌های مختلف تولیدی و اقتصادی باشند.