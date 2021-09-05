اسامی بازیکنان تیم ملی والیبال اعلام شد/ تغییر نسبت به المپیک

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فدراسیون والیبال، بیست و یکمین دوره مسابقات والیبال قهرمانی مردان آسیا از ۲۱ تا ۲۸ شهریورماه به میزبانی ژاپن برگزار میشود.
بهروز عطایی سرمربی تیم ملی والیبال ایران ۱۴ بازیکن شرکت کننده در این رقابتها را انتخاب و معرفی کرد که اسامی آنها به قرار زیر است:
۱- میلاد عبادیپور
۲- میثم صالحی
۳- امیرحسین اسفندیار
۴- اسماعیل مسافر
۵- جواد کریمی
۶- علی رمضانی
۷- صابر کاظمی
۸- امین اسماعیلنژاد
۹- علیاصغر مجرد
۱۰- رضا عابدینی
۱۱- امیرحسین توخته
۱۲- مهدی جلوه
۱۳- محمدرضا حضرتپور
۱۴- ابوالفضل قلیپور
بهروز عطایی به عنوان سرمربی، مصطفی کارخانه (سرپرست)، علیرضا طلوع کیان و عظیم جزیده (مربیان)، علی فرهادی (پزشک)، حسین خوریانی (آنالیزور) و رضا قلیپور (ترابیست) ملی پوشان کشورمان را در رقابتهای قهرمانی مردان آسیا همراهی میکنند.
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