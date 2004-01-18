۲۸ دی ۱۳۸۲، ۱۵:۴۱

پس از14 سال

بازگشت " جين فوندا" به عرصه بازيگري

" جين فوندا "هنرپيشه اسكاري دنياي سينما پس از14 سال دوري ازعرصه بازيگري بار ديگر در برابر دوربين قرارمي گيرد.

 به گزارش خبرگزاري " مهر" به نقل ازسايتهاي اينترنتيي ،اين هنرپيشه قرارداد ايفاي نقشي درفيلم " مادرشوهرهيولايي " را امضا كرد.
اين هنرپيشه مطرح كه فيلمهاي " آمدن به خانه " و" كلوتي " را دركارنامه هنري دارد اززمان ايفاي نقش درفيلم " استنلي وايريس " به سال 1990 به بعد ديگردرهيچ پروژه سينمايي حاضرنشد. با اين وجود پيشنهاد ايفاي نقش درفيلم " مادرشوهرهيولايي " به حدي برايش جذاب بود كه پذيرفت دراين اثربه ايفاي نقش بپردازد.
اودراين اثرنقش مادرشوهري را برعهده دارد كه احساس مي كند دختري كه ازسوي پسرش انتخاب شده ازويژگيهاي لازم برخوردارنيست ؛ ازهمين روبا وي سرناسازگاري مي گذارد.
اين هنرپيشه مطرح  تا به حال فيلمهايي را چون " يكشنبه درنيويورك"،" تعقيب "،" بازي تمام شده است "،" هرچهارشنبه " و" برخورد نهايي" را  دركارنامه هنري اش ثبت كرده است.
ازديگرآثارمطرح وي مي توان به فيلمهايي چون " 5 تا 9"، " برروي استخر طلايي " و" آزادي را دوست دارم" اشاره كرد.
" فوندا" درسالهاي 1972 و1979 تنديس اسكاربهترين هنرپيشه زن را براي ايفاي نقش درفيلمهاي " كلوتي " و" آمدن به خانه " ازآن خود كرد.

 

