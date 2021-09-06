به گزارش خبرگزاری مهر، سمیه حیدری اظهار کرد: سال گذشته در مجموع ۴۳ هزار و ۳۱۶ جلد کتاب از سوی سازمانها و ادارات به کتابخانههای عمومی استان اهدا شده است.
وی با بیان اینکه همچنین تعداد کتب اهدایی در سال جاری به اداره کل حدود هشت هزار و ۱۰۰ نسخه کتاب است، عنوان کرد: بیش از ۲۲ هزار نفر در استان ایلام عضو کتابخانههای عمومی هستند که بیشترین عضو بین رده سنی ۳۰ تا ۶۰ سال و کمترین عضو نیز بین رده سنی ۶۰ الی ۷۵ سال است.
حیدری اضافه کرد: ۵۱ باب کتابخانه عمومی در این استان فعالیت میکنند که از این تعداد ۳۰ باب کتابخانه شهری، ۱۵ باب کتابخانه روستایی و ۶ باب کتابخانه مشارکتی هستند.
مدیرکل کتابخانههای عمومی ایلام عنوان کرد: بیشترین منابع کتابخانه عمومی استان مربوط به ادبیات و کمترین منابع نیز مربوط به زبان انگلیسی است.
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