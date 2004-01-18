افت نكرده ام، به حجازي حق مي دهم

نادرغبيشاوي دروازه بان جوان استقلال اهوازدرگفت وگوبا خبرنگار"مهر" ضمن بيان اين مطلب افزود: با توجه به شرايطي كه استقلال اهوازدرابتداي حضورآقاي حجازي داشت ونتايجي كه كسب كرد به ايشان حق مي دهم كه من را روي نيمكت بنشاند. درآن برهه زماني تيم خوب نتيجه نمي گرفت وهمه نگاهها به دروازه بان بود كه بعلت مشكلات تيمي گلهاي زيادي دريافت مي كردم. به همين خاطر آقاي حجازي تصميم گرفتند ازدروازه بان ديگري استفاده كنند كه من به عقيده ايشان احترام مي گذارم.

غبيشاوي ادامه داد: درصحبتي كه باايشان داشتم به اوقول دادم كه با تمرينات بيشتروبهترخودم را به شرايط ايده ال برسانم تا دوباره به تركيب اصلي برگردم. مطمئن هستم كه هيچ مربي نمي خواهد بهترين بازيكنش را روي نيمكت بگذارد. به همين خاطرتلاش مي كنم كه با تمرينات بيشترخودم را بعنوان بهترين بازيكن استقلال معرفي كنم.

دروازه بان جوان استقلال اهوازكه سابقه حضوردراردوي تيم ملي را هم دارد درپايان تاكيد كرد: اميدوارم كه استقلال اهوازبتواند با تلاش وتمرينات منظم بازيكنانش درديداربا پرسپوليس نتيجه قابل قبولي كسب كند وازاين وضعيت خارج شود.