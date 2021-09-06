راه اندازی مراکز ۲۴ ساعته واکسیناسیون در استان تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا زالی، روز دوشنبه در حاشیه افتتاح مرکز تجمیعی واکسیناسیون در شرق تهران، گفت: امروز چهارمین مرکز در کلانشهر تهران و ۱۳۲ امین مرکز در استان تهران افتتاح شد.

وی با اشاره به اینکه امروز شاهد مشارکت فعالانه بخش خصوصی در امر پیشگیری، و مقابله با بحران کرونا در پایتخت هستیم، افزود: بنا بر تاکید دکتر عین الهی، وزیر بهداشت مبنی بر افزایش مشارکت مردمی و شتاب دهی جهادی به روند واکسیناسیون، باید فرآیند مردمی سازی این موضوع در تهران به اوج خود برسد. در همین راستا ستاد عملیات مدیریت بیماری کرونا در کلانشهر تهران از اعلام آمادگی تمام نهادهای حقیقی و حقوقی، ارگان‌ها و سازمان‌ها برای همکاری در زمینه افزایش ظرفیت فضای فیزیکی، نیروی انسانی و تأمین لجستیک مطلوب استقبال می‌کند. داوطلبان می‌توانند به همین منظور با روابط عمومی ستاد تماس حاصل کنند.

فرمانده ستاد مقابله با کرونا در کلانشهر تهران، در ادامه گفت: خبرهای خوبی از واردات واکسن با حجم بالا رسانه‌ای شده و تعدادی از واکسن‌های تولید داخل نیز برای آغاز فاز سوم آزمایشات، مجوزهای لازم را اخذ کرده است. تحقیقات از انجام فاز سوم آزمایشات برخی واکسن‌های تولید داخل نیز نشان از اثربخشی و عوارض کم جانبی این واکسن‌ها دارد.

وی از تلقیح پنج میلیون و ۶۱۱ هزار دوز واکسن در استان تهران خبر داد و گفت: از این تعداد یک میلیون و ۶۳۰ هزار نفر دوز دوم را هم دریافت کرده اند.

زالی ادامه داد: در نشست مسئولین دانشگاه‌های علوم پزشکی مستقر در استان تهران با حضور وزیر بهداشت مقرر شد به منظور افزایش ظرفیت واکسیناسیون هر دانشگاه، سه مرکز را به عنوان مراکز ۲۴ ساعته معرفی کند که اسامی این مراکز در روزهای آتی اعلام عمومی می‌شود.

وی با تاکید بر لزوم حفظ کرامت شهروندی در تکمیل فرآیند ایمنی زایی، گفت: مقرر شد افراد واجد شرایط با ثبت نام در سامانه، زمان تزریق نوبت اول و دوم را همزمان دریافت کنند تا از ازدحام و اتلاف وقت جلوگیری شود.

زالی توجه به اظهار نظرهای مبتنی بر شواهد در خصوص تزریق واکسن را ضروری دانست و افزود: بنا بر اعلام سازمان بهداشت جهانی، تمام واکسن‌ها با میزان اثربخشی بیش از ۵۰ درصد مورد قبول است که خوشبختانه تمام واکسن‌های وارداتی و تولید داخل این معیار را دارند.

وی با اشاره به اینکه بهترین واکسن، در دسترس ترین واکسن است، تصریح کرد: بر اساس گزارشات متعدد علمی، میزان ابتلای شدید، بستری در بخش‌های ویژه و مرگ و میر در بین افراد واکسینه شده، به طور چشمگیری کاهش داشته است.

زالی در خصوص وضعیت شیوع بیماری کرونا در تهران، اظهار کرد: طی ۲۴ ساعت گذشته بالغ بر ۲۰ هزار بیمار به مراکز بهداشتی و درمان پایتخت مراجعه کردند. همچنین هزار و ۹۰۰ بیمار در بیمارستان بستری شدند که از این تعداد ۲۲۶ نفر نیاز به دریافت مراقبت‌های ویژه داشتند. آمار کل بیماران بستری در تهران به ۸ هزار و ۵۳۵ بیمار رسیده است. از طرفی روز گذشته بالغ بر هزار و ۶۰۰ بیمار کرونایی از مراکز درمانی پایتخت ترخیص شدند.