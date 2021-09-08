به گزارش خبرنگار مهر، بیست و یکمین دوره مسابقات والیبال قهرمانی مردان آسیا از ۲۱ تا ۲۸ شهریورماه به میزبانی ژاپن برگزار می‌شود. تیم ملی والیبال ایران تا کنون سه عنوان قهرمانی، دو نایب قهرمانی و یک عنوان سومی را به دست آورده است.

تیم ملی ژاپن با ۹ قهرمانی، پرافتخار ترین تیم قاره کهن است و پس از آن تیم کره جنوبی با ۴ عنوان قهرمانی در جایگاه دوم قرار دارد. دو تیم ایران و چین نیز با سه قهرمانی سومین تیم پرافتخار قاره آسیا هستند.

مسابقات قهرمانی آسیا هر ۲ سال یک بار برگزار می‌شود و نخستین قهرمانی ایران در سال ۲۰۱۱ پس از ۳۲ سال همراه با خولیو ولاسکو در حالی رقم خورد که تهران میزبان شانزدهمین دوره رقابت‌ها بود.

نخستین قهرمانی ایران در آسیا پس از ۳۲ سال در آزادی

دومین قهرمانی در سال ۲۰۱۳ نیز همراه با ولاسکو در هفدهمین دوره رقابت‌ها و در حالیکه دبی میزبان مسابقات بود رقم خورد. ایران برای دومین بار با اقتدار قهرمان آسیا شد. ملی پوشان فقط یک ست به حریفان واگذار کردند و تیم ملی برای نخستین بار در رده‌بندی جهانی به عنوان بهترین تیم آسیا دست یافت.

دومین قهرمانی تیم ملی والیبال در آسیا

ایران در سال ۲۰۱۵ در حالی که میزبان بود با تیم دوم خود در مسابقات شرکت کرد و در بازی فینال مغلوب ژاپن شد. در سال ۲۰۱۷ نیز ایران با تیم امید در مسابقات حاضر شد و عنوان پنجمی را کسب کرد.

سومین قهرمانی ایران در سال ۲۰۱۹ همراه با ایگور کولاکوویچ کسب شد. در این دوره به دلیل این که مسابقات قهرمانی آسیا حکم مرحله اول انتخابی المپیک در قاره آسیا را داشت و هشت تیم برتر آن به مرحله نهایی انتخابی المپیک راه می‌یافتند تیم ایران با ترکیب اصلی در این رقابت‌ها شرکت کرد و در نهایت با برد سه بر صفر مقابل استرالیا در بازی فینال برای سومین بار قهرمان آسیا شد.

سومین قهرمانی در سال ۲۰۱۹ در آزادی

حال بیست و یکمین دوره رقابت‌ها به میزبانی ژاپن برگزار می‌شود و تیم ملی ایران با هدایت سرمربی ایرانی و در غیاب ستاره‌های بزرگ خود از جمله سعید معروف، محمد موسوی و امیر غفور در مسابقات شرکت خواهد کرد. بهروز عطایی که با تیم جوانان عنوان قهرمانی جهان را برای نخستین بار به دست آورد کار سختی در نخستین تجربه هدایت تیم بزرگسال دارد.

تیم ژاپن نیز در این دوره از رقابت‌ها نیشیدا بازیکن تاثیر گذار خود را در اختیار ندارد.