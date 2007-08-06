اخبار کوتاه ورزشی از خراسان رضوی

- به گزارش خبرنگار مهر در مشهد در هفته دوم مسابقات لیگ برتر کانوپولوی بانوان کشور که به میزبانی مشهد در مجموعه ورزشی کوثر بر گزار شد، تیم بانوان خراسان با دو بازی که در پیش رو داشت توانست از سد تیم شیراز بگذرد و بازی با کرمانشاه را واگذار نماید. هفته سوم لیگ برتر کانوپولوی بانوان کشور در اصفهان برگزار می شود.

سه ورزشکار خراسانی از تربت حیدریه با حضور درمسابقات هاپیکیدو قهرمانی کشوربه مسابقات آسیایی راه یافتند. این ورزشکاران، رسول روحانی و مسعود پورصادق مقام اول، ابوالفضل سلطانیان مقام دوم و وحید عباس زاده مقام سوم را کسب کردند .

- به مناسبت گرامیداشت روز مبعث رسول اکرم (ص)، مسابقات کشتی با چوخه جام قنبری، 20 مرداد ماه جاری در روستای علی زینل قوچان برگزار خواهد می شود. در این رقابت ها ورزشکاران بومی قوچان شرکت می کنند و در ورزش بومی کشتی با چوخه با یکدیگر رقابت می کنند.